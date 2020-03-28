Инфекционисты рассказали, можно ли занести COVID-19 в дом на обуви





Для возбудителей инфекции обувь является идеальным местом за счет пористости подошвы. Кроме этого, частицы вируса могут быть на верхней части или шнурках обуви.Врачи, которые специализируются на инфекционных заболеваниях, говорят о том, что вирус можно подцепить в супермаркете, общественном транспорте или в аэропорте. Поэтому, чтобы не принести COVID-19 в дом на обуви, медики настаивают на необходимости разуваться перед входом. В идеальной ситуации обувь следует оставить за порогом, а снимать и надевать ее только в перчатках.