Инфекционисты рассказали, можно ли занести COVID-19 в дом на обуви
Инфекционисты, которые работают в Австралии, после проведения многочисленных исследований рассказали, можно ли занести в дом COVID-19 на обуви после пребывания в общественных местах. По словам врачей, вероятность очень большая, так как коронавирусная инфекция на подошве может выживать до пяти суток.
Для возбудителей инфекции обувь является идеальным местом за счет пористости подошвы. Кроме этого, частицы вируса могут быть на верхней части или шнурках обуви.
Врачи, которые специализируются на инфекционных заболеваниях, говорят о том, что вирус можно подцепить в супермаркете, общественном транспорте или в аэропорте. Поэтому, чтобы не принести COVID-19 в дом на обуви, медики настаивают на необходимости разуваться перед входом. В идеальной ситуации обувь следует оставить за порогом, а снимать и надевать ее только в перчатках.
Для возбудителей инфекции обувь является идеальным местом за счет пористости подошвы. Кроме этого, частицы вируса могут быть на верхней части или шнурках обуви.
Врачи, которые специализируются на инфекционных заболеваниях, говорят о том, что вирус можно подцепить в супермаркете, общественном транспорте или в аэропорте. Поэтому, чтобы не принести COVID-19 в дом на обуви, медики настаивают на необходимости разуваться перед входом. В идеальной ситуации обувь следует оставить за порогом, а снимать и надевать ее только в перчатках.
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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 11:17