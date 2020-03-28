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Ведущий «Дом-2» Андрей Черкасов опроверг слухи о своём уходе с поста ведущего проекта

Ведущий скандального проекта «Дом-2» Андрей Черкасов опроверг слухи о том, что он якобы покидает пост ведущего шоу. Такая информация начала активно распространяться по Сети после того, как Илья Яббаров заявил, что претендует на место одного из ведущих телестройки. Кроме того, стать одним из наставников своих коллег мечтает и Степан Меньщиков.

Ведущий «Дом-2» Андрей Черкасов опроверг слухи о своём уходе с поста ведущего проекта

Тем не менее Андрей Черкасов покидать пост ведущего не собирается. Известно, что его ежемесячная зарплата на шоу достигает 800 тысяч рублей, а поэтому он вряд ли стал бы отказываться от такого гонорара ради не стабильного будущего. Ко всему, и сам Андрей говорит, что пока не собирается никуда уходить с любимого «Дом-2».

Сейчас он со своей супругой Кристиной Черкасовой готовится к появлению своего первенца. Известно, что будущий отец уже даже кроватку для ребенка успел собрать. Также он шутит в Сети и спрашивает у своих подписчиков, а с кем ассоциируется у фанатов он и Влад Кадони.


А вот другой ведущий Антон Беккужев и вовсе застрял на Сейшелах и пока из-за карантина никому неизвестно, сколько ему еще времени придется там провести. Однако на его место также активно претендуют Майя Донцова и Леша Купин, которые, пока никак себя не проявили, чтобы занять столь желанное место.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:38

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