Алла Пугачева о новых песнях Филиппа Киркорова: «Я не поклонница такого жанра»





При этом звезда эстрады похвалила поп-короля за умение создавать невероятное шоу, самоотдачу и энергию. Филипп Киркоров продолжает заниматься любимым делом, а стиль на концертах зависит от того, что нравится фанатам. Алла Борисовна назвала бывшего мужа ответственным исполнителем, который не подводит поклонников. Артист продолжает оставаться в восторге от песен Пугачевой, а особенно он оценил концерт знаменитости в честь ее 70-летия, назвав событие самым значимым мероприятием в сфере культуры. Бывший избранник певицы считает ее великой женщиной.Как отметила Примадонна, причиной развода с Киркоровым оказалась супружеская неверность с ее стороны. Сейчас артистка состоит в браке с Максимом Галкиным, а с бывшим супругом у нее сохранились теплые отношения. В свое время ходили слухи о романах певца с Машей Распутиной и Ани Лорак, а также другими представительницами шоу-бизнеса.