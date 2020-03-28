Офтальмологи из США назвали новый ранний симптом коронавируса





После проведения исследования американские офтальмологи заявили о том, что кроме повышенной температуры, головной боли, сухого кашля и потери обоняния, пациенты жаловались на дискомфорт и раздражение глаз. Специалисты сообщают, что такие ощущения могут быть вызваны воспалительным процессом, который происходит в организме зараженного человека.Врачи из США утверждают, что к ранним симптомам заражения COVID-19 можно отнести слезящиеся и красные слизистые оболочки глаз. Также может присутствовать зуд. Офтальмологи высказали предположение, что коронавирусная инфекция способна попадать в организм человека через органы зрения. Поэтому они советуют кроме маски использовать защитные очки.