Валерий Меладзе поделился фото с “молодым птеродактилем”

В Сети недавно продемонстрировали чистую воду в каналах Венеции, куда вернулись дельфины. Люди уверены, что природа восстановится за период повсеместного карантина. Валерий Меладзе показал “первое доказательство”, а именно свое фото с черным аистом, который занесен в Красную книгу. Птицу артист назвал “молодым птеродактилем”, которого встретил у себя во дворе. Меладзе шуточно отметил, что даже не представляет кого может увидеть по истечению недели выходных, которую ввели в России.В комментариях восторженные поклонники осыпали комплиментами своего кумира, а также обсудили ситуацию в мире. Некоторые поинтересовались, почему на фото артист без медицинской маски, а также расспросили о датах проведения концертов, которые Меладзе перенес из-за пандемии коронавируса.