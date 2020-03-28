Яна Троянова с татуировками на лице вызвала неоднозначную реакцию у поклонников
Яна Троянова шокировала поклонников фотографией с татуировками на лице. Сюжет актриса опубликовала в Instagram Stories, лаконично подписав хештегом #карантин.
Пока одни представители отечественного шоу-бизнеса дают онлайн-концерты, а другие активно общаются с поклонниками посредством соцсетей, третьи в период карантина откровенно скучают. Одной из артисток, вошедших в последнюю категорию стала и Яна Троянова.
47-летняя звезда театра и кино в период самоизоляции решила испробовать новые Instagram-фильтры и показала подписчикам, что из этого получилось. Троянова опубликовала в Stories фотографию с татуировками на лице, подписав снимок хейтегом #карантин. Фолловеры знаменитости сначала были шокированы размещенным кадром, но вскоре поняли, что рисунки на лице - результат работы приложения, и принялись комментировать «новый образ» кумира.
Некоторые из фанатов Трояновой отметили, что с такими тату она стала напоминать сына Елены Яковлевой, другие же назвали подобную бодимодификацию интересным решением. Однако куда больше комплиментов получил образ амазонки, который актриса и телеведущая «примерила» для съемок шоу «Последний герой». Воинственный и яркий стиль знаменитости, по мнению фанатов, больше всего подходит артистке, а длинные светлые дреды делают из нее настоящую женщину-воина.
Пока одни представители отечественного шоу-бизнеса дают онлайн-концерты, а другие активно общаются с поклонниками посредством соцсетей, третьи в период карантина откровенно скучают. Одной из артисток, вошедших в последнюю категорию стала и Яна Троянова.
47-летняя звезда театра и кино в период самоизоляции решила испробовать новые Instagram-фильтры и показала подписчикам, что из этого получилось. Троянова опубликовала в Stories фотографию с татуировками на лице, подписав снимок хейтегом #карантин. Фолловеры знаменитости сначала были шокированы размещенным кадром, но вскоре поняли, что рисунки на лице - результат работы приложения, и принялись комментировать «новый образ» кумира.
Некоторые из фанатов Трояновой отметили, что с такими тату она стала напоминать сына Елены Яковлевой, другие же назвали подобную бодимодификацию интересным решением. Однако куда больше комплиментов получил образ амазонки, который актриса и телеведущая «примерила» для съемок шоу «Последний герой». Воинственный и яркий стиль знаменитости, по мнению фанатов, больше всего подходит артистке, а длинные светлые дреды делают из нее настоящую женщину-воина.
ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 11:03