Роналду купил суперкар Bugatti Centodieci за 9,5 миллиона долларов





Однако суперкар попадет в гараж звезды футбола только в следующем году, поскольку производство ограниченной серии еще не закончено. Всего выйдет 10 экземпляров Bugatti Centodieci, выпуск которых приурочен к 110-летию итальянского бренда. В компании Bugatti информацию о покупке Криштиану Роналду не подтверждают, поскольку фирма всегда держит в тайне имена заказчиков. Однако представители нападающего «Ювентуса» данный факт не отрицают.Стоит отметить, ранее менеджер Роналду опроверг покупку спорткара от Bugatti за 16,5 миллиона долларов, но в этот раз он не стал этого делать. Достоверная информация появится только в следующем году, когда Bugatti Centodieci попадет к своему собственнику. Это не единственный автомобиль фирмы в автопарке легендарного футболиста. Криштиану Роналду уже является обладателем Veyron и Chiron. Все же новый автомобиль за 9,5 миллиона долларов станет изюминкой в коллекции спортсмена.Согласно предварительным данным, Bugatti Centodieci до сотни разгоняется за 2,4 секунды, до 200 км/ч за 6,1 секунду, а до 300 км/ч за 13,1 секунду. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 380 км/ч. Такие характеристики возможны благодаря 8-литровому силовому агрегату мощностью 1600 «лошадок». При создании Centodieci инженеры вдохновлялись суперкаром 90-х Bugatti EB110.