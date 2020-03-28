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Роналду купил суперкар Bugatti Centodieci за 9,5 миллиона долларов

Инсайдеры в Сети сообщают, что автомобильный парк Криштиану Роналду пополнился новым суперкаром. Легендарный нападающий «Ювентуса» купил Bugatti Centodieci за 9,5 миллиона долларов.
Роналду купил суперкар Bugatti Centodieci за 9,5 миллиона долларов

Однако суперкар попадет в гараж звезды футбола только в следующем году, поскольку производство ограниченной серии еще не закончено. Всего выйдет 10 экземпляров Bugatti Centodieci, выпуск которых приурочен к 110-летию итальянского бренда. В компании Bugatti информацию о покупке Криштиану Роналду не подтверждают, поскольку фирма всегда держит в тайне имена заказчиков. Однако представители нападающего «Ювентуса» данный факт не отрицают.

Стоит отметить, ранее менеджер Роналду опроверг покупку спорткара от Bugatti за 16,5 миллиона долларов, но в этот раз он не стал этого делать. Достоверная информация появится только в следующем году, когда Bugatti Centodieci попадет к своему собственнику. Это не единственный автомобиль фирмы в автопарке легендарного футболиста. Криштиану Роналду уже является обладателем Veyron и Chiron. Все же новый автомобиль за 9,5 миллиона долларов станет изюминкой в коллекции спортсмена.

Согласно предварительным данным, Bugatti Centodieci до сотни разгоняется за 2,4 секунды, до 200 км/ч за 6,1 секунду, а до 300 км/ч за 13,1 секунду. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 380 км/ч. Такие характеристики возможны благодаря 8-литровому силовому агрегату мощностью 1600 «лошадок». При создании Centodieci инженеры вдохновлялись суперкаром 90-х Bugatti EB110.

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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 10:58

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