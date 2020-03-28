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Юлия Михалкова готовит к презентации «полную сенсационных и деликатных разоблачений» книгу

В своем микроблоге Instagram бывшая звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова поздравила себя и коллег с профессиональным праздником – Днем театра. Знаменитость призналась, что вскоре в продажу поступит ее «полная деликатных и сенсационных разоблачений» книга.

Юлия Михалкова готовит к презентации «полную сенсационных и деликатных разоблачений» книгу


По словам Юлии Михалковой, не все поклонники знают, что по образованию она - актриса драматического жанра. Экс-звезда «Уральских пельменей» отметила, что с Днем театра ее поздравил даже пес Тэдди, который подал лапу. Благодаря учебе артистка научилась чувствовать людей «насквозь» и даже в самых обыденных ситуациях рассматривать «острые» сюжеты. Поэтому, она хочет поделиться с поклонниками опытом, который привел ее к успеху, в своей новой книге. Как отметила Юлия Михалкова, она скоро поступит в продажу и «будет очень жарко».

Популярное шоу «Уральские пельмени» знаменитость покинула более года назад. На данный момент Юлия Михалкова занимается личными проектами. По словам экс-коллег, звезда больше была озадачена своим внешним видом, чем выступлениями в шоу. Поэтому, для многих ее уход не был неожиданностью.

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ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 10:18

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