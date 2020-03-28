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Эксперты назвали каши, которые не приносят пользу для организма человека

Люди привыкли думать, что все каши принесут пользу организму, но диетологи нашли сорта, которые лучше исключить из рациона. Эксперты перечислили наиболее “бесполезные” крупы.

Овсянка быстрого приготовления может стать опасной для здоровья. Диетологи отметили, что каша из пакетов, которая просто заливается горячей жидкостью, содержит химические соединения, которые плохо влияют на поджелудочную железу. При этом распространенные сладкие варианты имеют в своем составе большое количество сахара. Специалисты не считают полезной также манную кашу, которая является переработанной пшеницей. В ней нет белка и витаминов, но она богата простыми углеводами и крахмалом, способствующими набору веса.

Эксперты считают белый шлифованный рис вредным, поскольку он подвергается слишком сильной обработке, которая не оставляет после себя полезных свойств продукта. Его следует заменить бурыми, красными и черными сортами.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:30

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