Американские ученые нашли взаимосвязь между недостатком дневного света и близорукостью





Согласно статистике, за последнее столетие в США и Европе количество граждан с данным недугом возросло в два раза. В Китае с данным диагнозом числится почти 90% населения, что медики не могут объяснить исключительно таким фактором, как наследственность. Распространенной причиной данной патологии продолжительный отрезок времени называли переутомление глаз из-за частого чтения книг, а в современности в ряды причин также записали пользование планшетом и компьютером.Ученый Дональд Мутти и его коллеги провели исследование, где задействовали 500 школьников. За 5 лет наблюдения у каждого пятого ребенка развивалась близорукость, а объединяющим фактором стало время, которое они проводили на открытом воздухе. Австралийские ученые подтвердили, что подростки, почти не выходящие из помещений, чаще жаловались на плохое зрение. Медики отметили, что яркий дневной свет, попадающий на сетчатку глаз, стимулирует выработку дофамина, а его нехватка провоцировала удлинение глазного яблока. Как результат, изображение может фокусироваться перед сетчаткой глаза, что провоцирует близорукость.Для защиты зрения ученые посоветовали проводить как минимум 3 часа в день при освещенности 10 000 люкс. Как отметили ученые, даже хорошо освещенный офис дает не более 500 люкс.