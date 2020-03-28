АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
День весеннего равноденствия: Главные запреты и поверья на 20…
EUR 85.74 USD 77.73
Курс валют на 28.03.2020

Американские ученые нашли взаимосвязь между недостатком дневного света и близорукостью

Представители из Университета штата Огайо нашли связь между недостатком дневного света и близорукостью человека. Результаты соответствующего исследования опубликованы на страницах издания Nature.

Согласно статистике, за последнее столетие в США и Европе количество граждан с данным недугом возросло в два раза. В Китае с данным диагнозом числится почти 90% населения, что медики не могут объяснить исключительно таким фактором, как наследственность. Распространенной причиной данной патологии продолжительный отрезок времени называли переутомление глаз из-за частого чтения книг, а в современности в ряды причин также записали пользование планшетом и компьютером.

Ученый Дональд Мутти и его коллеги провели исследование, где задействовали 500 школьников. За 5 лет наблюдения у каждого пятого ребенка развивалась близорукость, а объединяющим фактором стало время, которое они проводили на открытом воздухе. Австралийские ученые подтвердили, что подростки, почти не выходящие из помещений, чаще жаловались на плохое зрение. Медики отметили, что яркий дневной свет, попадающий на сетчатку глаз, стимулирует выработку дофамина, а его нехватка провоцировала удлинение глазного яблока. Как результат, изображение может фокусироваться перед сетчаткой глаза, что провоцирует близорукость.

Для защиты зрения ученые посоветовали проводить как минимум 3 часа в день при освещенности 10 000 люкс. Как отметили ученые, даже хорошо освещенный офис дает не более 500 люкс.

+Дзен +Яндекс новости
Наука / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:43

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Роналду купил суперкар Bugatti Centodieci за 9,5 миллиона…
Алла Пугачева о новых песнях Филиппа Киркорова: «Я не поклонница такого…
Американские ученые нашли взаимосвязь между недостатком дневного света и…
Ведущий «Дом-2» Андрей Черкасов опроверг слухи о своём уходе с поста ведущего…
Валерий Меладзе поделился фото с “молодым…
Эксперты назвали каши, которые не приносят пользу для организма…
Ученые рассказали о степени опасности «третьего дыма» для…
Юлия Михалкова готовит к презентации «полную сенсационных и деликатных разоблачений»…
В Сети появился перечень безопасных способов приветствия во время…
Названы лучшие гибридные автомобили этого…
Андрей Рожков в честь дня рождения рассказал о своей карьере после ухода из «Уральских…
В Росавиации назвали страны, в которых из-за пандемии «застряло» больше всего…
Врач Виктор Малеев рассказал, как выходная неделя поможет в борьбе с…
Участник «Дом-2» Даня Сахнов подготовил первое свидание для новой…
Захарова прокомментировала слухи о львах и тиграх, гуляющих по улицам городов РФ во время…
Игорь Крутой обвинил Собчак в раздувании паники из-за…
Врачи назвали продукты, улучшающие кровообращение во время…
«Будет сезонной инфекцией»: Малышева сделала свой прогноз в отношении…
В Германии раскритиковали санкции США на фоне пандемии…
Кремлевские врачи дали рекомендации по борьбе с…
Косметолог Анна Шеверова посоветовала Любови Успенской «сжечь» кожу для улучшения внешнего…
Диетолог Ирина Лизун развенчала мифы о пользе имбиря для лечения…
«Член японской мафии»: Сын Наташи Королевой Архип Глушко чуть не стал жертвой злоумышленников в…
В России начали действовать меры по борьбе с…
«Пир во время чумы»: Яна Рудковская ответила на нападки хейтеров после показа рубрики с…
Президент Сербии Александр Вучич заявил о "грабеже" на мировом рынке аппаратов…
Мария Машкова объяснила, почему живет с семьей в…
«Результат через 3 дня»: Лера Кудрявцева сдала тест на коронавирус после вечеринки у Аллы…
Просмотреть все новости