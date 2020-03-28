Ученые рассказали о степени опасности «третьего дыма» для здоровья





Термин «третий дым» означает те компоненты табачного дыма, которые оседают на стенах помещений, мебели и других предметах в помещениях, где курят. Проблема в том, что даже после прекращения подобной практики в комнате или офисе, вредные вещества, «въевшиеся» в предметы интерьера, все еще способны негативно влиять на здоровье находящихся там людей.Группа ученых из США и Китая провела ряд исследований влияния «третьего дыма» на организм некурящих людей. По результатам проведенных анализов стало ясно, что вредные компоненты, выделяемые при курении табака, создают крайне неблагоприятный для здоровья фон. Эксперты утверждают, что воздействие осевших на предметах веществ достаточно велико, чтобы стать причиной возникновения опасных заболеваний. Если некурящий въедет в дом, в котором жили курильщики, или устроится на работу в офис, на территории которого не запрещалось употреблять табачную продукцию, он рискует получить весь набор проблем со здоровьем, свойственный табакозависимым. Кроме прочего, к перечню таких заболеваний относятся все виды онкологии.Как отмечают ученые, наиболее опасен «третий дым» для здоровья детей. Так как их организм только находится в стадии формирования, вредные вещества могут стать причиной серьезных нарушений в работе тех или иных систем организма.