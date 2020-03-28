АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
День весеннего равноденствия: Главные запреты и поверья на 20…
EUR 85.74 USD 77.73
Курс валют на 28.03.2020

Ученые рассказали о степени опасности «третьего дыма» для здоровья

Ученые рассказали о степени опасности воздействия так называемого «третьего дыма» на здоровье человека. Как оказалось, подобные компоненты способны вызвать те же заболевания, которые свойственны курильщикам.
Ученые рассказали о степени опасности «третьего дыма» для здоровья

Термин «третий дым» означает те компоненты табачного дыма, которые оседают на стенах помещений, мебели и других предметах в помещениях, где курят. Проблема в том, что даже после прекращения подобной практики в комнате или офисе, вредные вещества, «въевшиеся» в предметы интерьера, все еще способны негативно влиять на здоровье находящихся там людей.

Группа ученых из США и Китая провела ряд исследований влияния «третьего дыма» на организм некурящих людей. По результатам проведенных анализов стало ясно, что вредные компоненты, выделяемые при курении табака, создают крайне неблагоприятный для здоровья фон. Эксперты утверждают, что воздействие осевших на предметах веществ достаточно велико, чтобы стать причиной возникновения опасных заболеваний. Если некурящий въедет в дом, в котором жили курильщики, или устроится на работу в офис, на территории которого не запрещалось употреблять табачную продукцию, он рискует получить весь набор проблем со здоровьем, свойственный табакозависимым. Кроме прочего, к перечню таких заболеваний относятся все виды онкологии.

Как отмечают ученые, наиболее опасен «третий дым» для здоровья детей. Так как их организм только находится в стадии формирования, вредные вещества могут стать причиной серьезных нарушений в работе тех или иных систем организма.

+Дзен +Яндекс новости
Наука / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 10:24

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Роналду купил суперкар Bugatti Centodieci за 9,5 миллиона…
Алла Пугачева о новых песнях Филиппа Киркорова: «Я не поклонница такого…
Американские ученые нашли взаимосвязь между недостатком дневного света и…
Ведущий «Дом-2» Андрей Черкасов опроверг слухи о своём уходе с поста ведущего…
Валерий Меладзе поделился фото с “молодым…
Эксперты назвали каши, которые не приносят пользу для организма…
Ученые рассказали о степени опасности «третьего дыма» для…
Юлия Михалкова готовит к презентации «полную сенсационных и деликатных разоблачений»…
В Сети появился перечень безопасных способов приветствия во время…
Названы лучшие гибридные автомобили этого…
Андрей Рожков в честь дня рождения рассказал о своей карьере после ухода из «Уральских…
В Росавиации назвали страны, в которых из-за пандемии «застряло» больше всего…
Врач Виктор Малеев рассказал, как выходная неделя поможет в борьбе с…
Участник «Дом-2» Даня Сахнов подготовил первое свидание для новой…
Захарова прокомментировала слухи о львах и тиграх, гуляющих по улицам городов РФ во время…
Игорь Крутой обвинил Собчак в раздувании паники из-за…
Врачи назвали продукты, улучшающие кровообращение во время…
«Будет сезонной инфекцией»: Малышева сделала свой прогноз в отношении…
В Германии раскритиковали санкции США на фоне пандемии…
Кремлевские врачи дали рекомендации по борьбе с…
Косметолог Анна Шеверова посоветовала Любови Успенской «сжечь» кожу для улучшения внешнего…
Диетолог Ирина Лизун развенчала мифы о пользе имбиря для лечения…
«Член японской мафии»: Сын Наташи Королевой Архип Глушко чуть не стал жертвой злоумышленников в…
В России начали действовать меры по борьбе с…
«Пир во время чумы»: Яна Рудковская ответила на нападки хейтеров после показа рубрики с…
Президент Сербии Александр Вучич заявил о "грабеже" на мировом рынке аппаратов…
Мария Машкова объяснила, почему живет с семьей в…
«Результат через 3 дня»: Лера Кудрявцева сдала тест на коронавирус после вечеринки у Аллы…
Просмотреть все новости