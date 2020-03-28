В Сети появился перечень безопасных способов приветствия во время карантина





Например, американский президент Дональд Трамп позаимствовал у индийцев способ намасте. Теперь на официальных встречах глава США складывает перед собой ладони и слегка кланяется перед собеседником, проявляя уважение. Его примеру последовал и британский принц Уильям.Также многие вспомнили о фирменном жесте экс-президента США. Барак Обама использовал жест «кулак и кулак», когда здоровался даже со своей супругой. Бред Хаззард, который является министром здравоохранения в одном из штатов Австралии, вместо рукопожатий предложил похлопывать друг друга «по-товарищески» по спине.Интересный способ посоветовал медик звезде реалити-шоу Ким Кардашьян. Врач предложил знаменитости «ножное приветствие», которое также прижилось и у некоторых политиков. Этот способ называют еще «уханьским приветствием».Тренеры футбольных команд Диего Симеоне и Юрген Клопп после матча между испанцами и немцами, еще до того, как был объявлен тотальный карантин, попрощались «касанием локтей».