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В Сети появился перечень безопасных способов приветствия во время карантина

Во времена распространения коронавирусной инфекции по миру о традиционных рукопожатиях приходится забыть. В Сети появился перечень безопасных способов приветствия, которые могут поднять настроение и не обидеть собеседника.

В Сети появился перечень безопасных способов приветствия во время карантина


Например, американский президент Дональд Трамп позаимствовал у индийцев способ намасте. Теперь на официальных встречах глава США складывает перед собой ладони и слегка кланяется перед собеседником, проявляя уважение. Его примеру последовал и британский принц Уильям.

Также многие вспомнили о фирменном жесте экс-президента США. Барак Обама использовал жест «кулак и кулак», когда здоровался даже со своей супругой. Бред Хаззард, который является министром здравоохранения в одном из штатов Австралии, вместо рукопожатий предложил похлопывать друг друга «по-товарищески» по спине.

Интересный способ посоветовал медик звезде реалити-шоу Ким Кардашьян. Врач предложил знаменитости «ножное приветствие», которое также прижилось и у некоторых политиков. Этот способ называют еще «уханьским приветствием».

Тренеры футбольных команд Диего Симеоне и Юрген Клопп после матча между испанцами и немцами, еще до того, как был объявлен тотальный карантин, попрощались «касанием локтей».

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Общество
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 10:13

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