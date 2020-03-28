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Андрей Рожков в честь дня рождения рассказал о своей карьере после ухода из «Уральских пельменей»

Сегодня Андрей Рожков отмечает свое 49-летие. В честь этого актер рассказал журналистам, как изменилась его карьера после ухода из коллектива «Уральские пельмени».
Андрей Рожков в честь дня рождения рассказал о своей карьере после ухода из «Уральских пельменей»

В 1993 году будущая звезда, находясь в спортивном лагере «Радуга», придумал с друзьями номер для вечера. Выступление ребят очень понравилось публике и после этого они решили создать свою команду КВН, в последствии назвав ее «Уральские пельмени» - в честь элитного ресторана, куда мечтал попасть Андрей Рожков. В 2009 году на телеэкраны вышел одноименный проект коллектива. Тем не менее с 2018 года артист и его коллега Вячеслав Мясников стали выступать отдельно, создав дуэт «Ваши пельмени». Конфликтов между участниками обеих программ не было, однако публику приводили в замешательство отдельные гастроли знаменитостей.

Как отметили СМИ, всем известная «бабушка» юмориста продолжала радовать зрителей во время выступлений «Ваших пельменей». На просторах интернета юзеры радовались возможности наслаждаться номерами «Рожков с мясом». Супруга актера Эльвира стала для него настоящей опорой и поддержкой. Она успевала ездить с мужем на гастроли, не забрасывая при этом профессию художника широкого профиля. Сейчас пара воспитывает троих сыновей – Семена, Петра и Макара Рожковых.

Кроме карьеры юмориста и участия в комедийных проектах, телеведущий любит путешествовать и привозить близким необычные сувениры из других стран. Сценарист занимается благотворительностью, помогая больным детям за счет разных фондов. Он также увлекается дзюдо, кайтингом и виндсерфингом.

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 10:04

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