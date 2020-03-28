Названы лучшие гибридные автомобили этого года





Гибридные автомобили – отличная замена старым топливным машинам. Подобные транспортные средства соединяют в себе лучшие качества: экологичность и мощность. С каждым годом на рынке появляются новые оригинальные машины на гибридной тяге, но некоторые автопроизводители обновляют уже известные модели двигателями с электромотором. Первенство досталось последнему поколению Toyota Corolla. Транспортное средство отличается отличной отзывчивостью и управляемостью, поэтому будет по нраву каждому автолюбителю. На второй строчке расположился Hyundai Ioniq Plug-In Hybrid. Гибрид от корейского автопроизводителя может проехать на батарее до 50 километров, что является очень неплохим результатом для данного класса автомобилей.Третье место за Volkswagen Golf восьмого поколения. Транспортное средство от немецкого автопроизводителя выделяется мощной силовой установкой, поэтому любителям быстрой и динамичной езды необходим именно этот автомобиль. Четвертая строчка досталась уже ставшему легендой первому удачному гибриду Toyota Prius четвертого поколения. Транспортное средство все также надежно и экономно. На одном заряде машина способна проехать до 40 километром исключительно на электротяге. Замыкает рейтинг самых лучших гибридных автомобилей этого года Mini Countryman Cooper S E All4. Новинка оборудована мощным силовым агрегатом, который позволяет за 7 секунд разогнать авто до сотни. Также приятно удивляет пробег на электричестве, который составляет 40 километров.