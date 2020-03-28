Участник «Дом-2» Даня Сахнов подготовил первое свидание для новой девушки





Участник телепроекта «Дом-2» Даня Сахнов поразил необычным свиданием Марину Страхову. Как-то девушка говорила ему, что мечтает слетать на Луну. Молодой человек предложил Марине во время свидания покататься на тренажере, который используется для тренировки вестибулярного аппарата и во время работы крутится вокруг своей оси.Девушка не ожидала, что молодой человек поймёт её мечту настолько буквально. Блондинка закрывала глаза и очень боялась, когда её вертело с ног на голову. Сам Даня предпочел остаться на ногах, пока его возлюбленную раскручивал аппарат для предполетной подготовки. Он улыбался и пытался подбадривать чрезвычайно напуганную Страхову.Марина Страхова, которая уже много лет живет в Швейцарии, неделю назад приехала на телепроект именно к Дане. Девушка работает на престижную мебельную компанию и знает четыре иностранных языка.