АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
День весеннего равноденствия: Главные запреты и поверья на 20…
EUR 85.74 USD 77.73
Курс валют на 28.03.2020

Участник «Дом-2» Даня Сахнов подготовил первое свидание для новой девушки

Даня Сахнов подготовил для любимой девушки шокирующий сюрприз. Молодой человек предложил Марине Страховой прокатиться на тренажере для вестибулярного аппарата. Блондинка очень испугалась такого предложения.
Участник «Дом-2» Даня Сахнов подготовил первое свидание для новой девушки

Участник телепроекта «Дом-2» Даня Сахнов поразил необычным свиданием Марину Страхову. Как-то девушка говорила ему, что мечтает слетать на Луну. Молодой человек предложил Марине во время свидания покататься на тренажере, который используется для тренировки вестибулярного аппарата и во время работы крутится вокруг своей оси.

Девушка не ожидала, что молодой человек поймёт её мечту настолько буквально. Блондинка закрывала глаза и очень боялась, когда её вертело с ног на голову. Сам Даня предпочел остаться на ногах, пока его возлюбленную раскручивал аппарат для предполетной подготовки. Он улыбался и пытался подбадривать чрезвычайно напуганную Страхову.

Марина Страхова, которая уже много лет живет в Швейцарии, неделю назад приехала на телепроект именно к Дане. Девушка работает на престижную мебельную компанию и знает четыре иностранных языка.

+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:49

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Роналду купил суперкар Bugatti Centodieci за 9,5 миллиона…
Алла Пугачева о новых песнях Филиппа Киркорова: «Я не поклонница такого…
Американские ученые нашли взаимосвязь между недостатком дневного света и…
Ведущий «Дом-2» Андрей Черкасов опроверг слухи о своём уходе с поста ведущего…
Валерий Меладзе поделился фото с “молодым…
Эксперты назвали каши, которые не приносят пользу для организма…
Ученые рассказали о степени опасности «третьего дыма» для…
Юлия Михалкова готовит к презентации «полную сенсационных и деликатных разоблачений»…
В Сети появился перечень безопасных способов приветствия во время…
Названы лучшие гибридные автомобили этого…
Андрей Рожков в честь дня рождения рассказал о своей карьере после ухода из «Уральских…
В Росавиации назвали страны, в которых из-за пандемии «застряло» больше всего…
Врач Виктор Малеев рассказал, как выходная неделя поможет в борьбе с…
Участник «Дом-2» Даня Сахнов подготовил первое свидание для новой…
Захарова прокомментировала слухи о львах и тиграх, гуляющих по улицам городов РФ во время…
Игорь Крутой обвинил Собчак в раздувании паники из-за…
Врачи назвали продукты, улучшающие кровообращение во время…
«Будет сезонной инфекцией»: Малышева сделала свой прогноз в отношении…
В Германии раскритиковали санкции США на фоне пандемии…
Кремлевские врачи дали рекомендации по борьбе с…
Косметолог Анна Шеверова посоветовала Любови Успенской «сжечь» кожу для улучшения внешнего…
Диетолог Ирина Лизун развенчала мифы о пользе имбиря для лечения…
«Член японской мафии»: Сын Наташи Королевой Архип Глушко чуть не стал жертвой злоумышленников в…
В России начали действовать меры по борьбе с…
«Пир во время чумы»: Яна Рудковская ответила на нападки хейтеров после показа рубрики с…
Президент Сербии Александр Вучич заявил о "грабеже" на мировом рынке аппаратов…
Мария Машкова объяснила, почему живет с семьей в…
«Результат через 3 дня»: Лера Кудрявцева сдала тест на коронавирус после вечеринки у Аллы…
Просмотреть все новости