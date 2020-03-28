Участник «Дом-2» Даня Сахнов подготовил первое свидание для новой девушки
Даня Сахнов подготовил для любимой девушки шокирующий сюрприз. Молодой человек предложил Марине Страховой прокатиться на тренажере для вестибулярного аппарата. Блондинка очень испугалась такого предложения.
Участник телепроекта «Дом-2» Даня Сахнов поразил необычным свиданием Марину Страхову. Как-то девушка говорила ему, что мечтает слетать на Луну. Молодой человек предложил Марине во время свидания покататься на тренажере, который используется для тренировки вестибулярного аппарата и во время работы крутится вокруг своей оси.
Девушка не ожидала, что молодой человек поймёт её мечту настолько буквально. Блондинка закрывала глаза и очень боялась, когда её вертело с ног на голову. Сам Даня предпочел остаться на ногах, пока его возлюбленную раскручивал аппарат для предполетной подготовки. Он улыбался и пытался подбадривать чрезвычайно напуганную Страхову.
Марина Страхова, которая уже много лет живет в Швейцарии, неделю назад приехала на телепроект именно к Дане. Девушка работает на престижную мебельную компанию и знает четыре иностранных языка.
Участник телепроекта «Дом-2» Даня Сахнов поразил необычным свиданием Марину Страхову. Как-то девушка говорила ему, что мечтает слетать на Луну. Молодой человек предложил Марине во время свидания покататься на тренажере, который используется для тренировки вестибулярного аппарата и во время работы крутится вокруг своей оси.
Девушка не ожидала, что молодой человек поймёт её мечту настолько буквально. Блондинка закрывала глаза и очень боялась, когда её вертело с ног на голову. Сам Даня предпочел остаться на ногах, пока его возлюбленную раскручивал аппарат для предполетной подготовки. Он улыбался и пытался подбадривать чрезвычайно напуганную Страхову.
Марина Страхова, которая уже много лет живет в Швейцарии, неделю назад приехала на телепроект именно к Дане. Девушка работает на престижную мебельную компанию и знает четыре иностранных языка.