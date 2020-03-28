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Игорь Крутой обвинил Собчак в раздувании паники из-за Лещенко

Известный композитор Игорь Крутой жестко ответил Ксении Собчак, которая описала празднование юбилея Аллы, сестры Крутого, в виде эпицентра заражения вирусной инфекцией российских представителей шоу-бизнеса.
Игорь Крутой обвинил Собчак в раздувании паники из-за Лещенко

Журналистка написала, что на празднике был Лев Лещенко, которого позже госпитализировали с коронавирусом.
В разговоре с представителем СМИ он обвинил Собчак в желании добыть славу на любых грязных новостях. По его мнению, ради пиара она стала рассказывать всем, что присутствующие на праздники заразили друг друга. Он считает такое поведение отвратительным.
Также композитор посоветовал телеведущей обратить внимание на провальный рейтинг собственной телевизионной программы.

Как рассказал Крутой, Лещенко летел из Америки через Францию, где и мог заразиться болезнью. Придя на день рождения после прилёта, певец посетовал на плохое самочувствие и вскоре ушел.
Как считает композитор, Игорь Николаев, которого после торжества тоже госпитализировали с подозрением на инфекцию, мог заразиться в гастрольном туре, где провёл до этого месяц.

Игорь Крутой пожелал скорейшего выздоровления Льву Лещенко и Игорю Николаеву. Он подтвердил, что хоть и не склонен к панике, всё же сел на две недели на карантин.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:44

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