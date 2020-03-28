Захарова прокомментировала слухи о львах и тиграх, гуляющих по улицам городов РФ во время карантина

«Акула пера» слышал информацию, что в российских городах по улицам разгуливают около 800 хищников, чтобы распугивать население и заставит всех сидеть по домам. Мария Захарова прокомментировала фейковую новость и пошутила, что в России эффективнее было бы «выпускать медведей».В связи с распространением коронавирусной инфекции по миру, в России был отменен ряд культурных и спортивных мероприятий. Следующая рабочая неделя официально будет нерабочей. Россиянам, которые преодолели 65-летний рубеж, настоятельно рекомендуют не выходить из дома и придерживаться режима самоизоляции. Пожилые люди, а также пациенты, у которых есть серьезные хронические болезни, пребывают в группе риска из-за сниженных показателей иммунной системы.