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Врачи назвали продукты, улучшающие кровообращение во время карантина

По словам врачей, во время карантина у многих людей ограничена физическая активность, так как они редко выходят на прогулки, мало двигаются и не посещают спортзалы. Поэтому, специалисты назвали продукты, улучшающие кровообращение в период самоизоляции.

Врачи назвали продукты, улучшающие кровообращение во время карантина


Малоподвижный образ жизни влияет на функционирование сердечно-сосудистой системы человека. Врачи советуют в период карантина включить в рацион продукты, которые благоприятно сказываются на кровообращении.

Эластичность сосудов можно улучшить с помощью употребления лимонов. Куркума в паре с черным перцем является мощным антиоксидантом, который защитит от воспаления вены. Вязкость крови снижает чеснок, отличающийся антикоагулянтным эффектом.
Врачи советуют ежедневно выпивать пару стаканов настоя из молотого хвоща. Это растение богато кремнием, который влияет на образование коллагена, отвечающего за эластичность сосудов. Разжижению крови и защите от сгустков способствует имбирь. Венозный тонус можно поддерживать с помощью темных ягод, таких как черника или изюм.

По словам врачей, грецкие орехи действуют на организм как вазодилататоры. Они оказывают противовоспалительное действие на сосуды и имеют сосудорасширяющий эффект. Кроме этого, полезно в неделю съедать несколько порций гречки, так как эта крупа защищает капилляры и стенки сосудов. В свою очередь, просо оказывает тонизирующее влияние на селезенку, которая отвечает за циркуляцию крови в сосудах.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 09:41

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