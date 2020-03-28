«Будет сезонной инфекцией»: Малышева сделала свой прогноз в отношении коронавируса

Также Малышева заявила о прозрачности ситуации в отношении количества зараженных коронавирусом в России. Причиной тому, по словам доктора медицинских наук, быстрое распространение информации в Сети и доступ к ней всех желающих. Однако телеведущая отметила, что достоверные данные легко спутать с фейковыми, которых на интернет-пространстве тоже предостаточно. Именно поэтому она настоятельно рекомендует россиянам быть внимательнее и не верить слепо всему, что публикуется в СМИ.Еще одним советом от теле-доктора стало то, кому в первую очередь необходимо пройти тест на коронавирус. Елена Малышева отметила, что подобные действия имеет смысл сделать всем, у кого диагностирована пневмония, а также недавно прибывшим из стран, в которых зафиксированы случаи заражения COVID-19.По поводу того, какой вариант развития событий в отношении коронавируса наиболее ожидаемый, Малышева придерживается мнения о сходстве заболевания с «сезонной инфекцией». Подобное мнение разделяет доктор Мясников, прогнозирующий затухание пандемии уже к концу апреля.