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На Украине тело умершего от COVID-19 человека выбросили на улицу в мешке

На Украине медики одной из клиник Тернопольской области фактически выбросили за дверь клиники тело 68-летнего мужчины, скончавшегося от вируса COVID-19, завернув его в мешок. Такие данные приводит местный телеканал «112 Украина».
На Украине тело умершего от COVID-19 человека выбросили на улицу в мешке

Как объяснила журналистам дочь покойного, врачи без объяснений просто закрыли двери медицинского учреждения, поэтому родственникам, не имеющих специальных средств защиты, пришлось нести тело мужчины в мешке до автомобиля и даже частично тащить его прямо по земле. Женщина также добавила, что не стали помогать семье и случайные прохожие, поскольку опасались заразиться. На этом злоключения семьи умершего пенсионера не закончились. Позднее копать могилу на кладбище отказались даже могильщики, мотивируя свои действия все той же боязнью перед коронавирусом, поэтому копать яму пришлось родным.

Примечательно, что немногим ранее украинский Минздрав разработал и опубликовал специальные правила для погребения граждан, умерших в результате тяжелого течения болезней, вызванных коронавирусной инфекцией. Населению рекомендовали воздерживаться от большого скопления людей во время похорон, а также ни в коем случае не целовать покойных. Кроме того, с 24 марта на всей территории страны введен режим ЧС, при котором несоблюдение установленных властями правил влечет за собой административную и даже уголовную ответственность.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 22:30

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