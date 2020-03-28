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Автоэксперты развеяли главные мифы о вариаторах

В последние годы производители автомобилей во всем мире начали все чаще устанавливать в свои модели вариаторы. В то же время, даже опытные автомобилисты порой не до конца представляют себе, что же это за устройства. Экспертам даже пришлось развеять главные мифы о вариаторной или бесступенчатой трансмиссии.
Автоэксперты развеяли главные мифы о вариаторах

К примеру, отмечается, что в вариатор совсем не нужно заливать масло, вопреки весьма распространенному в автомобильной среде слуху. Вместо масла, в данном агрегате, как и в классической АКПП, используется своя специальная жидкость. Обращают внимание специалисты и на тот факт, что в традиционных автоматических трансмиссиях наибольшему износу подвержены накладки фрикционов, которые изготовлены не из металла, однако CVT лишены подобного недостатка. Дело в том, что в случае с вариатором эти детали представлены в виде стальных конусов, что снижает риск износа.

Наконец, эксперты подчеркивают, что на всех автомобилях с вариатором, которые доступны на российском рынке, всегда присутствует гидравлический трансформатор. Именно он проскальзывает во время работы двигателя на холостых оборотах, в то время как селектор КПП находится в положении D.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 06:00

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