Автоэксперты развеяли главные мифы о вариаторах





К примеру, отмечается, что в вариатор совсем не нужно заливать масло, вопреки весьма распространенному в автомобильной среде слуху. Вместо масла, в данном агрегате, как и в классической АКПП, используется своя специальная жидкость. Обращают внимание специалисты и на тот факт, что в традиционных автоматических трансмиссиях наибольшему износу подвержены накладки фрикционов, которые изготовлены не из металла, однако CVT лишены подобного недостатка. Дело в том, что в случае с вариатором эти детали представлены в виде стальных конусов, что снижает риск износа.Наконец, эксперты подчеркивают, что на всех автомобилях с вариатором, которые доступны на российском рынке, всегда присутствует гидравлический трансформатор. Именно он проскальзывает во время работы двигателя на холостых оборотах, в то время как селектор КПП находится в положении D.