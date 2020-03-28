Автопилот 3-го уровня: Changan раскрыла новые подробности о кроссовере UNI-T





Как сообщает производитель, Changan UNI-T оснащается в духе нынешнего времени, поэтому в автомобиле присутствуют системы, в которых широко применяются технологии искусственного интеллекта. Одной из них, к примеру, оказалась система автономного вождения 3-го уровня, что означает способность машины двигаться без участия водителя на малой скорости или в стабильной дорожной обстановке. Впрочем, несмотря на то, что автопилот машины способен самостоятельно контролировать окружающую среду и обстановку на дороге, руки человека все равно должны находиться на руле. Как только ситуация станет для систем Changan UNI-T неординарной, кроссовер оповестит об этом водителя и попросит сразу же взять управление на себя.В пресс-службе компании Changan также отмечают, что указанный кроссовер позволит бренду стать первым китайским автопроизводителем, который предлагает рынку транспортные средства со столь продвинутым автопилотом.К слову, сам автомобиль отличается весьма интересным дизайном, наиболее яркими элементами которого можно назвать оригинальную радиаторную решетку и спойлер V-образной формы. Дополняют картину светодиодные огни головной оптики и интегрированные в кузов ручки дверей.