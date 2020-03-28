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Автопилот 3-го уровня: Changan раскрыла новые подробности о кроссовере UNI-T

Опубликованы новые подробности о характеристиках и оснащении нового китайского кроссовера Changan UNI-T, глобальная премьера которого состоялась в Поднебесной еще в начале марта месяца. Сообщается, что эта модель ознаменует начало новой линейки бренда.
Автопилот 3-го уровня: Changan раскрыла новые подробности о кроссовере UNI-T

Как сообщает производитель, Changan UNI-T оснащается в духе нынешнего времени, поэтому в автомобиле присутствуют системы, в которых широко применяются технологии искусственного интеллекта. Одной из них, к примеру, оказалась система автономного вождения 3-го уровня, что означает способность машины двигаться без участия водителя на малой скорости или в стабильной дорожной обстановке. Впрочем, несмотря на то, что автопилот машины способен самостоятельно контролировать окружающую среду и обстановку на дороге, руки человека все равно должны находиться на руле. Как только ситуация станет для систем Changan UNI-T неординарной, кроссовер оповестит об этом водителя и попросит сразу же взять управление на себя.

В пресс-службе компании Changan также отмечают, что указанный кроссовер позволит бренду стать первым китайским автопроизводителем, который предлагает рынку транспортные средства со столь продвинутым автопилотом.

К слову, сам автомобиль отличается весьма интересным дизайном, наиболее яркими элементами которого можно назвать оригинальную радиаторную решетку и спойлер V-образной формы. Дополняют картину светодиодные огни головной оптики и интегрированные в кузов ручки дверей.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 04:00

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