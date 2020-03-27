ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель доставочным организациям





Пенсионный фонд действует в соответствии с недавним указом российского президента. Поэтому 26 марта денежные средства для пенсионных выплат были перечислены организациям и «Почте России», которые их доставляют. Люди получат выплаты в период 30 марта - 8 апреля. ПФР направил более 113 миллиардов рублей, среди которых почти 18 миллиардов рублей предназначены для выплаты ко Дню победы ветеранам. Сегодня, 27 марта, кредитные организации получили 356 миллиардов рублей. Эти выплаты запланированы в период 1-12 апреля, а на «Почте России» 9-12 апреля. За последние пару дней размер досрочного финансирования составил около 470 миллиардов рублей.Пенсионеров просят соблюдать меры предосторожности в связи с распространением коронавирусной инфекции по миру и без необходимости не выходить из дома. В группе риска как раз находятся пожилые люди, у которых пониженный иммунитет, а также пациенты с тяжелыми хроническими недугами.