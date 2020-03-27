«У нас все прекрасно»: Николай Басков не переживает из-за коронавируса
После того, как у эстрадного певца Льва Лещенко медики выявили коронавирус, отечественный шоу-бизнес немного взбудоражился, тем более, что многие из звезд контактировали с 78-летним народным артистом. В их число входит и Николай Басков, впрочем, исполнитель отмечает, что не поддается панике в сложившейся ситуации.
После того, как стало известно, что Басков мог контактировать с Лещенко во время юбилея сестры композитора Игоря Крутого Аллы, журналисты в прямом смысле атаковали артиста с просьбами прокомментировать происходящее. Впрочем, с того самого мероприятия прошло уже две недели, да и Басков с Львом Валерьяновичем на нем особо не пересекался. Нет поводом для беспокойства и по фактору возраста – ведь 43-летний исполнитель в группу риска не входит. «Николай чувствует себя хорошо. У нас все прекрасно», - приводит «Комсомолка» слова его пресс-секретаря Марины Наумовой.
К слову, как признается сам Басков, он запасся достаточным количеством дезинфицирующих средств еще до вспышки вируса. «Это заслуга моей мамы, которая всегда серьезно к подобным вопросам относилась. Поэтому я давно приучен всегда обрабатывать руки антисептиком. В этом смысле для меня ничего не изменилось», - заявил «золотой голос» российской эстрады в беседе с журналистами.
После того, как стало известно, что Басков мог контактировать с Лещенко во время юбилея сестры композитора Игоря Крутого Аллы, журналисты в прямом смысле атаковали артиста с просьбами прокомментировать происходящее. Впрочем, с того самого мероприятия прошло уже две недели, да и Басков с Львом Валерьяновичем на нем особо не пересекался. Нет поводом для беспокойства и по фактору возраста – ведь 43-летний исполнитель в группу риска не входит. «Николай чувствует себя хорошо. У нас все прекрасно», - приводит «Комсомолка» слова его пресс-секретаря Марины Наумовой.
К слову, как признается сам Басков, он запасся достаточным количеством дезинфицирующих средств еще до вспышки вируса. «Это заслуга моей мамы, которая всегда серьезно к подобным вопросам относилась. Поэтому я давно приучен всегда обрабатывать руки антисептиком. В этом смысле для меня ничего не изменилось», - заявил «золотой голос» российской эстрады в беседе с журналистами.
ШоуБиз
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 18:06