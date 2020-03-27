«У нас все прекрасно»: Николай Басков не переживает из-за коронавируса





После того, как стало известно, что Басков мог контактировать с Лещенко во время юбилея сестры композитора Игоря Крутого Аллы, журналисты в прямом смысле атаковали артиста с просьбами прокомментировать происходящее. Впрочем, с того самого мероприятия прошло уже две недели, да и Басков с Львом Валерьяновичем на нем особо не пересекался. Нет поводом для беспокойства и по фактору возраста – ведь 43-летний исполнитель в группу риска не входит., - приводит «Комсомолка» слова его пресс-секретаря Марины Наумовой.К слову, как признается сам Басков, он запасся достаточным количеством дезинфицирующих средств еще до вспышки вируса., - заявил «золотой голос» российской эстрады в беседе с журналистами.