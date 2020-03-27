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Ученые в Томске разработали новую технологию, позволяющую родить ребенка после рака матки

Ученые из Национального исследовательского медицинского центра Российской академии наук в Томске разработали новую технологию, позволяющую выносить и родить ребенка после рака матки. По словам медиков, уже 8 пациенток, поборовших онкологию эндометрия, смогли стать мамами.
Ученые в Томске разработали новую технологию, позволяющую родить ребенка после рака матки

Сотрудники Центра репродуктивных технологий обнаружили ключевую причину невозможности вынашивания плода после перенесения злокачественного заболевания матки. Вопрос формирования запирательного аппарата во время радикальной трансабдоминальной трахелэктомии до сих пор остается нерешенным, ввиду чего матка не в состоянии удерживать эмбрион и происходит неизбежное отторжение будущего ребенка. Однако руководитель отделения акушерства и гинекологии НИИ онкологии при НИМЦ РФ Алена Чернышева сообщила, что по новой методике врачи смогут сформировать сетчатый имплант для сохранения беременности.

Ученым удалось создать искусственный запирательный аппарат из никелида титана (нитинол) с памятью индивидуальной формы. Благодаря разработанной репродуктивной технологии женщины, победившие рак, смогут успешно выносить плод и родить здорового ребенка.

Более того, согласно официальной статистике, 8 томичек, находящихся в ремиссии, смогли стать мамами впервые, а одна из них подарила жизнь двум малышам.

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Наука / Важно
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 15:06

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