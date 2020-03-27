АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
День весеннего равноденствия: Главные запреты и поверья на 20…
EUR 85.96 USD 78.72
Курс валют на 27.03.2020

В Москве кассир обменника сбежала с 3 миллионами рублей клиента

Кассир одного из пунктов обмена валют в российской столице похитила около трех миллионов рублей наличными, которые были переданы ей клиентом. С деньгами потерпевшего злоумышленница скрылась в неизвестном направлении. Этот инцидент, как передает телеканал «Рен-ТВ», имел место 26 марта в районе Саввинской набережной столицы.
В Москве кассир обменника сбежала с 3 миллионами рублей клиента

Отмечается, что мужчина принес в обменный пункт 2,8 миллиона рублей с целью обменять их на купюры помельче. Клиент передал деньги через окошко, после чего кассир, как и положено, пересчитала их, упаковала и отправилась в соседнюю комнату. В течение какого-то времени мужчина терпеливо ожидал возвращения сотрудницы, которая, как он думал, задерживается из-за крупной суммы, однако она так и не объявилась. Позднее стало понятно, что женщина просто сбежала с деньгами, поэтому мужчина позвонил в полицию.

На данный момент сотрудники столичных органов правопорядка проводят проверку по факту этого инцидента и пытаются разыскать злоумышленницу.

+Дзен +Яндекс новости
Происшествия / Важно
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 13:25

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Внук Инны Макаровой Иван Бурляев не придёт на её похороны из-за…
«Союзмультфильм» покажет три новых мультфильма во время карантина на YouTube-…
"Снял самостоятельно на мобильный телефон": Максим Фадеев представил фанатам клип на русскую версию песни…
В Москве кассир обменника сбежала с 3 миллионами рублей…
Сын Аниты Цой Сергей подрался в супермаркете с покупателем из-за дефицитных…
Индийский кардиолог Теджас Пател провёл первую в истории дистанционную…
Отмечающая 52-летие Алика Смехова: "Рождение в Международный день театра предначертало мою…
Ирландские ученые обнаружили причинно-следственную связь между ожирением и раком…
Контактировавший с Львом Лещенко Дмитрий Рогозин проверился на…
Звезда «Дом-2» Оля Рапунцель готовит грандиозный сюрприз на день рождения…
Учёные из университета Стэнфорда смогли "омолодить" клетки…
Юлия Проскурякова о состоянии Игоря Николаева: "До официального диагноза никакой информации давать не…
«Это чушь»: Микробиолог Евгений Плисов назвал фейком сообщения о создании вакцины от коронавируса в…
Российские банки столкнулись с массовым желанием клиентов закрыть…
Александр Васильев почтил память Глории Свенсон в день ее…
Михаил Мишустин поручил закрыть курорты и санатории с 28…
"Сплочение нации - это сейчас очень важно": Александр Петров принял участие в челендже "Подари…
Звезда «Дом-2» Виктория Каплий провела ночь с Романом…
Участник проекта "Дом-2" Алексей Безус признался, что его не устраивает "новая" Милена…
Астрономы озвучили 7 фактов о Земле, которые не включены в школьное…
Анастасия Волочкова заговорила о схожести с Примадонной: «Думаю, Пугачева видит во мне себя в…
Звезда "Дома-2" Татьяна Владимировна Григорьевская радуется успехам внука Богдана: "Он очень…
Народная медицина может быть эффективной в борьбе с вирусными…
Ксения Георгиади: «Греческие мужчины врали мне, что не…
Участники проекта "Дом-2" Катя Богданова и Николай Должанский не смогли улететь на Сейшелы из-за просроченного загранпаспорта…
Россия, Китай и США сохраняют лидерство в разработке истребителей 5-го…
Ксения Бородина назвала "козлами" не уступающих дорогу скорой помощи…
Магазин одежды Анфисы Чеховой оказался на грани закрытия из-за пандемии…
Просмотреть все новости