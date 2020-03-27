В Москве кассир обменника сбежала с 3 миллионами рублей клиента





Отмечается, что мужчина принес в обменный пункт 2,8 миллиона рублей с целью обменять их на купюры помельче. Клиент передал деньги через окошко, после чего кассир, как и положено, пересчитала их, упаковала и отправилась в соседнюю комнату. В течение какого-то времени мужчина терпеливо ожидал возвращения сотрудницы, которая, как он думал, задерживается из-за крупной суммы, однако она так и не объявилась. Позднее стало понятно, что женщина просто сбежала с деньгами, поэтому мужчина позвонил в полицию.На данный момент сотрудники столичных органов правопорядка проводят проверку по факту этого инцидента и пытаются разыскать злоумышленницу.