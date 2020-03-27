В Москве кассир обменника сбежала с 3 миллионами рублей клиента
Кассир одного из пунктов обмена валют в российской столице похитила около трех миллионов рублей наличными, которые были переданы ей клиентом. С деньгами потерпевшего злоумышленница скрылась в неизвестном направлении. Этот инцидент, как передает телеканал «Рен-ТВ», имел место 26 марта в районе Саввинской набережной столицы.
Отмечается, что мужчина принес в обменный пункт 2,8 миллиона рублей с целью обменять их на купюры помельче. Клиент передал деньги через окошко, после чего кассир, как и положено, пересчитала их, упаковала и отправилась в соседнюю комнату. В течение какого-то времени мужчина терпеливо ожидал возвращения сотрудницы, которая, как он думал, задерживается из-за крупной суммы, однако она так и не объявилась. Позднее стало понятно, что женщина просто сбежала с деньгами, поэтому мужчина позвонил в полицию.
На данный момент сотрудники столичных органов правопорядка проводят проверку по факту этого инцидента и пытаются разыскать злоумышленницу.
Отмечается, что мужчина принес в обменный пункт 2,8 миллиона рублей с целью обменять их на купюры помельче. Клиент передал деньги через окошко, после чего кассир, как и положено, пересчитала их, упаковала и отправилась в соседнюю комнату. В течение какого-то времени мужчина терпеливо ожидал возвращения сотрудницы, которая, как он думал, задерживается из-за крупной суммы, однако она так и не объявилась. Позднее стало понятно, что женщина просто сбежала с деньгами, поэтому мужчина позвонил в полицию.
На данный момент сотрудники столичных органов правопорядка проводят проверку по факту этого инцидента и пытаются разыскать злоумышленницу.
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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 13:25