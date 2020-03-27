Михаил Мишустин поручил закрыть курорты и санатории с 28 марта





Текст документа, которым вводятся указанные ограничения, уже опубликован на официальном сайте Кабинета министров. В нем отмечается, что с 28 марта вплоть до 1 июня 2020 года в России должно быть приостановлено бронирование мест, прием гостей и их последующее размещение в номерах и комнатах пансионатов или домов отдыха. Кроме того, все заведения общественного питания должны быть закрыты в стране вплоть до 5 апреля, также до 1 июня закрываются любые места массового отдыха людей на курортах России. Наконец, властям субъектов Федерации выдано предписание рекомендовать населению отказаться от путешествий и переездов, в том числе в рекреационных или туристических целях.Те из граждан, кто уже находится на отдыхе, могут питаться лишь в тех зданиях, в которых они размещены. Кроме того, вплоть до его завершения людям предстоит находиться в самоизоляции, при этом продлить срок своего проживания в санатории или любом другом учреждении похожего профиля будет нельзя.