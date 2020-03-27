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Ольга Бузова о конфликте с Идой Галич: «Доказывать свинье, что она свинья – бред»

Телеведущая Ольга Бузова в интервью на YouTube-канале "Алена, блин" рассказала подробно о конфликте с блогером Идой Галич. По словам певицы, никакой ссоры между ними не было, она не оскорбляла собеседницу, а просто вышло недопонимание.
Ольга Бузова о конфликте с Идой Галич: «Доказывать свинье, что она свинья – бред»

С момента конфликта между звездами прошло уже три года, тогда Ида Галич еще не была известной журналисткой, а вот Ольга Бузова уже занималась песенной карьерой. На одном из светских мероприятий начинающий блогер хотела задать Бузовой несколько вопросов, но ведущая якобы отказалась, так как у нее не было голоса. Ида Галич сильно обиделась, отметив, что исполнительница могла бы просто сказать, что не хочет разговаривать с неизвестной журналисткой, а не поступать таким образом.

Ольга Бузова в интервью объяснила, что на самом деле конфликта не было, тогда она вела мероприятие, и просто попросила припудрить ее, а не говорила, что нет голоса. Также певица рассказала о дружбе с Еленой Темниковой. Коллегу, отметила телеведущая, она очень любила, но в итоге их пути разошлись. Елена Темникова помогала звезде на первых этапах ее творческой карьеры на сцене, но затем поступила некрасиво, как именно, знаменитость предпочла не говорить. То, что было, Ольга Бузова не вспоминает, отмечая только, что Темникову она любила очень сильно, а разрыв оказался болезненным, звезда "Дома-2" много плакала и переживала.

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Добавил: Joker Сегодня, 11:11

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