Заболевших больше, чем в Италии и Китае: США вышли на первое место по числу зараженных COVID-19





Общее количество пациентов с подтвержденным диагнозом в США перевалило за отметку в 85 000 человек. При этом, более половины всех случаев выявленных заражений коронавирусом в стране зафиксировано в Нью-Йорке, и это только по официальным данным. Американские СМИ в связи с этим сразу же напомнили мэру города «Большого яблока» Биллу де Блазио о том, как он призывал продолжать ходить в кафе и рестораны, а также сам демонстративно посещал спортзал. Между тем, выявить точное количество зараженных становится сложнее из-за того, что в клиниках страны тестируют далеко не всех желающих, а лишь тех, у кого наблюдаются реальные симптомы возможного заражения. Тестов на всех, как сообщает американская пресса, попросту не хватает.Медики уже сравнили ситуацию в Нью-Йорке с разрушительным ценами. Более того, количество погибших от коронавируса в одноименном штате всего за сутки увеличилось на 100 человек и составило 385. Один из нью-йоркских врачей даже снял на видео происходящее в его клинике, которое отправил в редакцию авторитетного издания The New York Times, по его словам, администрации клиники даже пришлось подогнать к зданию специальный грузовик-рефрижератор, чтобы хранить тела умерших.