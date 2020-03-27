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Заболевших больше, чем в Италии и Китае: США вышли на первое место по числу зараженных COVID-19

Соединенные Штаты обогнали Китай и Италию по количеству зараженных COVID-19. Общее число зарегистрированных случаев заболевания продолжает расти, кроме всего прочего, за прошедшие 24 часа в стране зафиксировали 246 смертей от новой коронавирусной инфекции.
Заболевших больше, чем в Италии и Китае: США вышли на первое место по числу зараженных COVID-19

Общее количество пациентов с подтвержденным диагнозом в США перевалило за отметку в 85 000 человек. При этом, более половины всех случаев выявленных заражений коронавирусом в стране зафиксировано в Нью-Йорке, и это только по официальным данным. Американские СМИ в связи с этим сразу же напомнили мэру города «Большого яблока» Биллу де Блазио о том, как он призывал продолжать ходить в кафе и рестораны, а также сам демонстративно посещал спортзал. Между тем, выявить точное количество зараженных становится сложнее из-за того, что в клиниках страны тестируют далеко не всех желающих, а лишь тех, у кого наблюдаются реальные симптомы возможного заражения. Тестов на всех, как сообщает американская пресса, попросту не хватает.

Медики уже сравнили ситуацию в Нью-Йорке с разрушительным ценами. Более того, количество погибших от коронавируса в одноименном штате всего за сутки увеличилось на 100 человек и составило 385. Один из нью-йоркских врачей даже снял на видео происходящее в его клинике, которое отправил в редакцию авторитетного издания The New York Times, по его словам, администрации клиники даже пришлось подогнать к зданию специальный грузовик-рефрижератор, чтобы хранить тела умерших.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 11:09

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