Отмечающая 33-летие Полина Гагарина: "Я очень люблю всё, что происходит в моей жизни"

Сегодня Полина Гагарина отмечает 33 день рождения. В честь праздника исполнительница опубликовала фотографию, сделанную крупным планом. В комментарии известная певица написала, что очень ценит, любит и благодарит судьбу за все, что у нее есть в жизни. Знаменитость считает, что на данный момент особенно актуально - это оставаться здоровым, чего она и желает всем свои поклонникам. Также Полина Гагарина написала: "С остальным, друзья, мы справимся вместе! Я вам обещаю!".Одной из первых пост исполнительницы прокомментировала ее коллега по сцене Юлия Ковальчук, которая поздравила именинницу с днем рождения. Фанаты пожелали Полине Гагариной всегда оставаться такой же позитивной, быть здоровой и счастливой. Также некоторые посоветовали певице беречь себя и своих близких. Меньше чем за час публикация знаменитости набрала более 40 000 лайков.