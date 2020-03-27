Звезда «Дом-2» Евгений Ромашов проговорился о новом романе с Юлией Белой





Несмотря на то, что пара Евгений Ромашова и Юлия Белая объявили о своем официальном расставании, они все равно продолжают поддерживать общение. Ко всему, ребята неоднократно ходили на свидания друг с другом. При этом Юлия говорит, что не видит больше будущего с Евгением и семьи у них точно не получиться.Евгений же утверждает, что Юлия нашла себе нового парня, который сейчас находится на Поляне. Общение с ним красотка поддерживает с помощью переписки.Однако немного ранее участники проекта «Дом-2. Спаси свою любовь» пытались помирить Белую и Ромашова, для этого они даже собрались вместе, чтобы сказать влюбленным, чтобы они хорошо подумали, прежде чем окончательно разрывать свои отношения. Хотя они и старались, но у них ничего не вышло, а звезды проекта «Дом-2» Юлия Белая и Евгений Ромашов заявили, что они давно уже не вместе.