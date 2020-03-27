Принц Гарри и Меган Маркл переехали из Канады в США

Внук королевы Елизаветы II с женой и сыном Арчи успел прилететь частным рейсом в Лос-Анджелес перед тем, как были закрыты границы между США и Канадой. Инсайдеры утверждают, что супруги заранее обсудили, что не хотят оставаться в Канаде на постоянном месте жительства, озвучив друг другу ряд причин. В результате они приняли обоюдное решение о переезде.Меган Маркл также тревожит ситуация, которая сложилась в мире из-за вспышки коронавируса. Она и весь обслуживающий персонал придерживаются правил безопасности и личной гигиены. Кроме этого, экс-актриса и ее супруг обеспокоены тем, что COVID-19 обнаружили у принца Чарльза. Герцогиня Сассекская категорически против, чтобы принц Гарри навещал отца во время самоизоляции.Летом Меган Маркл планирует провести летние каникулы у прабабушки Арчи – королевы Великобритании. Супруга принца Гарри намерена навестить королеву Елизавету II в шотландском замке Балморал. В прошлом году герцогиня Сассекская не решилась на эту поездку, так как сын был еще слишком маленьким.