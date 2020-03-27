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"В 3 минуты уместить целую жизнь": Александр Буйнов поблагодарил Первый канал за поздравление с юбилеем

Александр Буйнов поблагодарил Первый канал за поздравление с юбилеем. В своем Instagram-аккаунте исполнитель удивился, как им удалось в 3 минуты уместить его целую жизнь.
"В 3 минуты уместить целую жизнь": Александр Буйнов поблагодарил Первый канал за поздравление с юбилеем

Несколько дней назад Александр Буйнов отмечал 70 день рождения. Сегодня певец опубликовал ролики, в которых рассказывается про разные периоды жизни. В комментарии знаменитый артист восхитился умением Первого канала за 3 минуты рассказать практически все, что с ним происходило с самого детства и по сегодняшний день. Также исполнитель призвал своих преданных поклонников не выходить из дома без особой надобности, чтобы как можно быстрей победить коронавирус. Знаменитость уверен, что в таких ситуациях проверяются чувства друг к другу.

Александр Буйнов написал: "Мы, народ - победитель, неужели не одолеем этот вирус с короной". В конце публикации известный певец пожелал всем людям здоровья, а также беречь себя и близких. Подписчики пришли в восторг от просмотренного видео. Многие пожелали артисту долгих лет жизни и посоветовали оставаться дома.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:55

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