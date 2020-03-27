Сокрытие концовок фильма, нелюбовь к рекламе и спорту: Особенности работы и причуды Квентина Тарантино





Квентин Тарантино стал известным благодаря созданию фильмов «Криминальное чтиво», «От заката до рассвета», «Убить Билла», «Однажды в… Голливуде». В то же время режиссер постоянно удивляет поклонников своими неординарными и причудливыми поступками. Помощник Тарантино поделился, его шеф спрятал в сейфе под замком концовку фильма «Однажды в… Голливуде», изолируя ее от других частей сценария. В связи с этим только участники финальной сцены знали, какое окончание будет у картины. Тарантино сделал все, чтобы сберечь тайну, поскольку даже во время выездных съемок главная часть сценария была расположена под охраной в трейлере. К таким мерам режиссер прибег, чтобы сохранить интригу до выхода картины. Тарантино обычно не раскрывает до последнего концовок своих фильмов, сохраняя секрет даже от своей команды. Во время съемок картины «Бесславные ублюдки» режиссер на каникулах кардинально поменял концовку, чем немало удивил своих ассистентов.Квентин Тарантино является любителем нецензурной лексики. В связи с этим был даже создан видеоролик с нарезкой подобных выражений в его фильмах, длительность которого составила 26 минут. Режиссер никогда не использовал в своих картинах рекламу. Поэтому для «Криминального чтива» он придумал несуществующую марку сигарет, которыми пользовались главные герои. Также сеть ресторанов Big Kahuna Burger является выдумкой режиссера.Тарантино боится крыс и равнодушно относится к занятиям спортом, утверждая, что никто по-настоящему не любит спорт, все просто притворяются, чтобы выглядеть мужественными.