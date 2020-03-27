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Кристина Шейк боится мести со стороны звезды «Дом-2» Ромы Капаклы

Кристина Шейк опасается, что звезда скандального проекта «Дом-2» Рома Капаклы может начать ей мстить за то, что она поведала об их связи. Девушка уверена, что мужчина не простит ей того, что она опозорила его в буквальном смысле слова на всю страну.

Кристина Шейк боится мести со стороны звезды «Дом-2» Ромы Капаклы

Известно, что в рассказ Кристины Шейк не поверили, ни Марина Африкантова, ни другие участники телестройки. Однако, как заявила ранее Кристина, Рома, находясь за периметром шоу, с ней изменил собственной жене. По ее словам, все случилось, когда Капаклы оставался ночевать у одного из своих друзей. Там же находился и Саймон Марданшин, из-за которого в итоге Кристина и решила поведать всю правду.

Так, Шейк утверждает, что у нее была интимная связь с Капаклы. Но потом к ней еще приставал Саймон и она решила рассказать всю правду, потому что Рома за нее не заступился, хотя мог это сделать.

Для того, чтобы узнать, правду ли говорит Кристина, ей даже устраивали проверку на полиграфе, но она ничего не показала. А вот слова Ромы, который утверждал, что ничего не было, наоборот подтвердились.


Сейчас же Кристина Шейк говорит, что тот друг, у которого они тогда проводили время, вновь ее зовет в гости. Но она боится идти, потому что звезда «Дом-2» Рома Капаклы может захотеть ей отмстить за сказанное.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:29

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