«Больше денег – больше шансов»: Анастасия Волочкова рассказала о коррупции в Большом театре





Заслуженная артистка Российской Федерации отметила, что речь идет о больших суммах и предпочтительнее в иностранном эквиваленте:Более того, если регулярно доплачивать «нужным людям» можно сразу стать солисткой, независимо от таланта и призвания. По словам Анастасии Волочковой, плохой танец балерины является «проблемой зрителя, а не театра».Как известно, звезда отечественного шоу-бизнеса в 1998 году получила от Владимира Васильева приглашение в Большой театр исполнить главную партию Царевны-Лебедь в его новой постановке «Лебединое озеро», после чего работала в ГАБТ РФ до 2003 года. Однако неожиданно после увольнения режиссера-постановщика у Анастасии Волочковой началась череда конфликтов с новой администрацией, дошедшая до разбирательств в суде. В конце концов, балерина не стала продолжать свою деятельность на прежнем месте и начала сольную карьеру.