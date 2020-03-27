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«Больше денег – больше шансов»: Анастасия Волочкова рассказала о коррупции в Большом театре

Российская балерина Анастасия Волочкова открыто рассказала о коррупции в Большом театре в своей автобиографической книге «Плата за успех». По словам танцовщицы, добиться более престижного места может практически каждый, так как ключевую роль играет не талант, а деньги.
«Больше денег – больше шансов»: Анастасия Волочкова рассказала о коррупции в Большом театре

Заслуженная артистка Российской Федерации отметила, что речь идет о больших суммах и предпочтительнее в иностранном эквиваленте: «Сейчас запросто можно заплатить кругленькую цену с четырьмя нулями в долларах, чтобы выпускница балетного училища попала в кордебалет Большого театра». Более того, если регулярно доплачивать «нужным людям» можно сразу стать солисткой, независимо от таланта и призвания. По словам Анастасии Волочковой, плохой танец балерины является «проблемой зрителя, а не театра».

Как известно, звезда отечественного шоу-бизнеса в 1998 году получила от Владимира Васильева приглашение в Большой театр исполнить главную партию Царевны-Лебедь в его новой постановке «Лебединое озеро», после чего работала в ГАБТ РФ до 2003 года. Однако неожиданно после увольнения режиссера-постановщика у Анастасии Волочковой началась череда конфликтов с новой администрацией, дошедшая до разбирательств в суде. В конце концов, балерина не стала продолжать свою деятельность на прежнем месте и начала сольную карьеру.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 10:45

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