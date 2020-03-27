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Андрей Разин считает, что Лев Лещенко подверг опасности заражения всех гостей на дне рождения Аллы Крутой

Андрей Разин поделился с подписчиками в Instagram статистикой по ситуации с коронавирусом. Также музыкальный продюсер считает, что Лев Лещенко подверг опасности заражения всех гостей на дне рождения Аллы Крутой.
Андрей Разин считает, что Лев Лещенко подверг опасности заражения всех гостей на дне рождения Аллы Крутой

Андрей Разин опубликовал видео, сделанное на мероприятии в честь дня рождения сестры Игоря Крутого Аллы. В комментарии знаменитость написал, что сильно переживает за российских артистов. Он предупреждал всех известных личностей о том, что нужно отменять гастроли или после возвращения с них идти на самоизоляцию. Андрей Разин отметил, что Лев Лещенко этого не сделал и тем самым подверг опасности заражения гостей на дне рождения Аллы Крутой, где собралась вся элита.

Продюсер сообщил, что на торжестве присутствовали таки знаменитости, как Николай Басков, Лера Кудрявцева и Андрей Малахов. На данный момент они все находятся в зоне риска. Также Андрей Разин сообщил, что Льва Лещенко удалось вывести из тяжелого состояния и его здоровью сейчас ничего не угрожает, за что продюсер благодарен врачам.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:18

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