Андрей Разин считает, что Лев Лещенко подверг опасности заражения всех гостей на дне рождения Аллы Крутой

Андрей Разин опубликовал видео, сделанное на мероприятии в честь дня рождения сестры Игоря Крутого Аллы. В комментарии знаменитость написал, что сильно переживает за российских артистов. Он предупреждал всех известных личностей о том, что нужно отменять гастроли или после возвращения с них идти на самоизоляцию. Андрей Разин отметил, что Лев Лещенко этого не сделал и тем самым подверг опасности заражения гостей на дне рождения Аллы Крутой, где собралась вся элита.Продюсер сообщил, что на торжестве присутствовали таки знаменитости, как Николай Басков, Лера Кудрявцева и Андрей Малахов. На данный момент они все находятся в зоне риска. Также Андрей Разин сообщил, что Льва Лещенко удалось вывести из тяжелого состояния и его здоровью сейчас ничего не угрожает, за что продюсер благодарен врачам.