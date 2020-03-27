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Эксперты рассказали, как заряжать смартфон, чтобы не «убить» батарею

Чтобы смартфон всегда оставался «здоровым», ему нужно правильно делать зарядку, утверждают специалисты. Речь идет о том, чтобы заряжать гаджет с соблюдением ряда правил, которые позволят сохранить аккумуляторную батарею и не допустить ее быстрого старения.
Эксперты рассказали, как заряжать смартфон, чтобы не «убить» батарею

К примеру, отмечается, что ставить устройство на зарядку на всю ночь – не самое лучшее решение. Разумеется, во многих современных смартфонах присутствуют специальные датчики и программные компоненты, обеспечивающие интеллектуальную зарядку, которые позволяют отключить процесс при достижении необходимых 100%, однако полагаться на них все же не стоит. Большинство актуальных моделей телефонов способны полностью восполнить заряд всего за 1-2 часа, более того, многие из них заряжаются до 80% всего за 30 минут, поэтому длительная зарядка становится лишним риском. Более того, по словам экспертов, совсем не обязательно всегда ждать, когда АКБ наберет 100% от своей емкости. Как оказалось, для полноценной работы гаджета вполне достаточно всего 90% заряда, чтобы устройство служило своему владельцу верой и правдой долгие годы.

Более того, идеальным диапазоном уровня заряда, который точно не навредит батарее, называют 40-80%. Проще говоря, если подключать смартфон к зарядному устройству при достижении 40% заряда и отключать от него, когда он наберет 80%, можно добиться заметного прироста срока службы аккумулятора. И если стандартная литиевая батарейка рассчитана примерно на 500 циклов зарядки/разрядки, то при такой эксплуатации их количество возрастет до 1500 циклов.

Рассказали эксперты и о том, существует ли опасность «убить» АКБ, если разряжать устройство до полного нуля. Как выяснилось, ничего страшного в этом нет, однако в таких случаях пользователям рекомендуют не забыть впоследствии зарядить гаджет до уровня 100% - это требуется для нормальной калибровки батареи и ее полноценной работы в будущем.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 10:30

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