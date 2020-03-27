Принц Гарри и Меган Маркл начали ссориться из-за финансовых проблем





Теперь принц Гарри и Меган Маркл должны искать новые источники доходов, что, судя по всему, для них является большой проблемой. Недавно сотрудники издания National Enquirer сообщили о ссоре герцогов Сассекских по этому поводу. Оказывается, что они предполагали, что всё будет развиваться по иному сценарию, однако их надежды не оправдались. Принц Гарри и Меган Маркл хотели производить товары широкого потребления под брендом Sussex Royal и на этом зарабатывать на жизнь, но королева Елизавета выдала указ о запрете на использование королевского титула.Также герцогиня Сассекская надеялась построить карьеру в Голливуде, однако ведущие режиссеры не спешат предлагать ей главные роли, а в эпизодах она сниматься не намерена, поскольку рассчитывает на высокий гонорар. На данный момент супруги имеют несколько миллионов долларов сбережений, для простых граждан этого достаточно, чтоб прожить оставшуюся жизнь в достатке. Однако герцоги Сассекские не привыкли себе в чём-либо отказывать. Только на охрану им приходится тратить около 10 млн в год. Из-за проблем с финансами Меган Маркл начала высказывать супругу своё недовольство, что переросло в семейную ссору.