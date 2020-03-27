Эксперты рассказали о быстрых способах освободить место на смартфоне





Очистить память можно, используя системные средства. После того, как пользователь проанализирует, из-за чего заканчивается место на гаджете, можно удалить ненужные файлы или перенести в облачное хранилище. Если речь идет о приложениях, то стоит очистить кэш, который занят временными файлами, занимающий много памяти. Пользователи могут зайти в «Диспетчер приложений» или в «Хранилище», чтобы проделать эти манипуляции.Также можно воспользоваться системными средствами, которые позволят диагностировать количество памяти. Для того следует зайти в «Хранилище» и посмотреть данные об объеме внутренней памяти.С помощью менеджеров фалов можно сделать массовую очистку. Среди наиболее известных - Google Files Go, Total Commander и PowerGrasp. Объем памяти гаджета можно проанализировать с помощью приложении, так как многие файлы могут быть скрытыми, но при этом занимают память. В такой ситуации эксперты советуют приложение Disk Usage, которое визуально покажет, какие папки в смартфоне занимают много места. Кроме этого, в данном приложении есть функция поиска, что очень удобно.