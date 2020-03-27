Меган Маркл подверглась насмешкам из-за советов о мерах предосторожности на карантине

Среди известных личностей популяризировался, так называемый, общественный флешмоб, по донесению до населения базовых мер предосторожности, которые необходимо соблюдать во время карантина. Принц Гарри и Меган Маркл также присоединились к всемирной информационной компании и разместили на своей официальной странице в Instagram пост с рекомендациями для борьбы с коронавирусом. Однако желание помочь людям вызвало волну негативной реакции со стороны пользователей Сети. В своих комментариях недоброжелатели написали, что бывшая актриса «немного опоздала», так как подобные правила «уже все давно выучили» и к тому же, «она просто скопировала текст и ничего нового в записи нет».В то же время другие популярные блогеры, звезды шоу-бизнеса и государственные деятели так не считают и продолжают активно вести информационную компанию во всем мире. Согласно рекомендациям на странице герцогов Сассекских, всем людям нужно соблюдать базовые советы для защиты себя и близких от заражения, например, мыть руки и не прикасаться к лицу после контакта с инфицированными. По мнению официальных здравоохранительных структур, такие напоминания не могут быть лишними или «с опозданием», поскольку на данный момент нужно приложить максимум усилий для борьбы с пандемической ситуацией, даже если ежедневно придется говорить людям одно и то же.