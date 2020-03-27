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Влюбленность, первый шаг и свадьба: Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова рассказала об отношениях с Давидом Манукяном

Ведущая скандального проекта «Дом-2» Ольга Бузова откровенно рассказала об отношениях с блогером Давидом Манукяном. Звезда дала интервью для YouTube-шоу «Алёна, блин!».

Влюбленность, первый шаг и свадьба: Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова рассказала об отношениях с Давидом Манукяном

Ольга Бузова рассказала, что видит Давида Манукяна в будущем отцом своих детей. Также певица поделилась информацией о том, как произошло ее знакомство с возлюбленным. Изначально звезды общались посредством переписки в Сети. После Ольга пригласила Давида на съемки своего клипа «Лайкер». Сейчас девушке кажется, что первая искра пробежала между ними именно во время съемок, когда Манукян прижимал ее к стене. Однако сразу после окончания работы над клипом Ольге нужно было улетать на съемки шоу «План Б».

В то время Ольга Бузова заболела и не очень хорошо себя чувствовала. В итоге она пригласила Манукяна на свой концерт в Сочи, он прилетел и подарил ей букет. По окончании концерта они мило пообщались и разошлись каждый по своим делам.

Телеведущая отметила, что изначально и представить себе не могла, что у нее будут с Давидом отношения. Однако молодой человек первый устроил для нее сюрприз. Так, однажды директор и пиар-менеджер сказали Бузовой, что ее ждет нечто интересное, а для этого ей нужно прийти в ресторан «Ласточка». Ольга подчеркнула, что когда она вошла в зал, то там все было в букетах из цветов, и она увидела Давида. Именно, тогда у них и было первое полноценное свидание.


Кроме того, Ольга Бузова говорит, что ее нисколько не смущает разница в возрасте с Давидом Манукяном, ведь когда он ее называет: «Маленькая моя», то она просто тает.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:59

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