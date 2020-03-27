В Магнитогорске после взрыва в жилом доме ввели режим ЧС





, - приводит слова губернатора Челябинской области Алексей Текслера агентство «РИА Новости». Как отметил глава региона, в Магнитогорске на данный момент организован пункт для временного размещения жильцов пострадавшего дома, где сейчас находятся 16 граждан, все остальные разъехались по родственникам и знакомым. Текслер также пообещал родным пострадавших и погибших при взрыве оказать материальную помощь. Сообщается, что гражданам, получившим травмы средней тяжести или тяжкие повреждения, будет выплачено по 400 000 рублей, а родне жертв взрыва планируется выделить по 1 миллиону рублей. Компенсация за утрату имущества составит 50-100 тысяч и будет зависеть от степени повреждения.Также губернатор рассказал прессе, что взрывчатых веществ на месте инцидента эксперты не нашли. Стоит напомнить, взрыв в квартире жилого дома произошел накануне вечером. Сразу после этого в здании начался пожар, который затронул не менее шести квартир. В результате помощь медиков потребовалась семнадцати жильцам дома, кроме того, подросток и женщина от полученных травм погибли. Еще двое граждан получили тяжелые повреждения и находятся в больнице, в том числе маленький ребенок, состояние которого врачи оценивают как очень тяжелое.