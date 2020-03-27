Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко подтвердил, что у Льва Лещенко коронавирус





По словам медика, состояние знаменитого исполнителя на данный момент оценивается как стабильное. При этом, в первые сутки после госпитализации звездного пациента, врачи зафиксировали заметное ухудшение состояния, у звезды появилась одышка, поэтому он нуждался в обеспечении кислородом. Лечение Лещенко осуществлялось в реанимационном отделении, позднее же оказалось, что причиной его пневмонии стал именно новый тип вируса COVID-19., - заявил Проценко.Стоит добавить, что первые сообщения о госпитализации Льва Лещенко с подозрением на наличие вируса появились еще 24 марта. Вместе с артистом, к слову, была госпитализирована и его супруга.