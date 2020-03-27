Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко подтвердил, что у Льва Лещенко коронавирус
Главврач клиники в столичном поселке Коммунарка Денис Проценко лично подтвердил информацию о наличии у известного эстрадного певца Льва Лещенко коронавирусной инфекции. Напомним, артист был госпитализирован в медицинское учреждение с двусторонней пневмонией, поэтому медики ждали результатов анализов именно на предмет наличия в его организме COVID-19.
По словам медика, состояние знаменитого исполнителя на данный момент оценивается как стабильное. При этом, в первые сутки после госпитализации звездного пациента, врачи зафиксировали заметное ухудшение состояния, у звезды появилась одышка, поэтому он нуждался в обеспечении кислородом. Лечение Лещенко осуществлялось в реанимационном отделении, позднее же оказалось, что причиной его пневмонии стал именно новый тип вируса COVID-19. «Спекуляции отдельных изданий на тему состояния и диагноза Льва Валерьяновича вынудили меня этим утром попросить его позволения опубликовать эту информацию. Он поступил к нам в отделение с внебольничной пневмонией, а после проведенного обследования были подтверждены опасения о том, что у этой пневмонии коронавирусная этиология», - заявил Проценко.
Стоит добавить, что первые сообщения о госпитализации Льва Лещенко с подозрением на наличие вируса появились еще 24 марта. Вместе с артистом, к слову, была госпитализирована и его супруга.
По словам медика, состояние знаменитого исполнителя на данный момент оценивается как стабильное. При этом, в первые сутки после госпитализации звездного пациента, врачи зафиксировали заметное ухудшение состояния, у звезды появилась одышка, поэтому он нуждался в обеспечении кислородом. Лечение Лещенко осуществлялось в реанимационном отделении, позднее же оказалось, что причиной его пневмонии стал именно новый тип вируса COVID-19. «Спекуляции отдельных изданий на тему состояния и диагноза Льва Валерьяновича вынудили меня этим утром попросить его позволения опубликовать эту информацию. Он поступил к нам в отделение с внебольничной пневмонией, а после проведенного обследования были подтверждены опасения о том, что у этой пневмонии коронавирусная этиология», - заявил Проценко.
Стоит добавить, что первые сообщения о госпитализации Льва Лещенко с подозрением на наличие вируса появились еще 24 марта. Вместе с артистом, к слову, была госпитализирована и его супруга.