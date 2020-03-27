Космические аппараты «Sentinel-2» и «Метеор-М» зафиксировали сильное загрязнение снежного покрова на территории Новосибирской области
Ученые из научно-исследовательского центра космической гидрометеорологии обнаружили, что сезонный снежный покров на территории Искитимского района Новосибирской области существенно загрязнен. Для проведения наблюдения эксперты использовали космические аппараты «Sentinel-2» и «Метеор-М».
Максимально загрязненный снежный покров спутники зафиксировали около электродного завода, расположенного в 75 километрах к югу от города Новосибирск. Исследователи продемонстрировали карту размещения показателей снежного индекса, воспроизводящую уровень загрязнения снега в окрестностях завода. Специалисты подчеркнули, что также запечатлели «черный снег» рядом с магистралью, по которой транспортируют уголь.
Ученые отметили, что снег является информативным и удобным индикатором, показывающим уровень загрязнения атмосферы, а кумулятивный эффект снежного покрова дает возможность получения реальной суммарной величины выпадения веществ, приводящих к такому процессу.
Максимально загрязненный снежный покров спутники зафиксировали около электродного завода, расположенного в 75 километрах к югу от города Новосибирск. Исследователи продемонстрировали карту размещения показателей снежного индекса, воспроизводящую уровень загрязнения снега в окрестностях завода. Специалисты подчеркнули, что также запечатлели «черный снег» рядом с магистралью, по которой транспортируют уголь.
Ученые отметили, что снег является информативным и удобным индикатором, показывающим уровень загрязнения атмосферы, а кумулятивный эффект снежного покрова дает возможность получения реальной суммарной величины выпадения веществ, приводящих к такому процессу.
Наука
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 10:00