Сотрудники «Росконтроля» рассказали о правилах похода по магазинам во время эпидемии COVID-19
Экспертный совет Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» рассказал, как необходимо совершать покупки в магазинах в условия пандемии COVID-19. Об этом сообщает «Лента.ру».
Врач-гигиенист Андрей Мосов отмечает, ходить по магазинам лучше всего при минимальном скоплении посетителей, рано утром или поздно вечером. Прежде всего, нужно обратить внимание на одежду, не удерживающую пыль, а после возвращений домой ее необходимо обработать влажной салфеткой. Волосы нужно прикрывать головным убором или платком. Маска не очень хорошо помогает предотвратить заражение, если находиться на расстоянии до 2 метров от других людей, то это будет более эффективно. «Лучше не приближаться к гражданам, которые имеют нездоровый вид, кашляют либо чихают», — сообщил Мосов.
Он также сообщил, стоит отдавать предпочтение тележкам, а не корзинкам, поскольку таким образом контакт с предметами, к которым прикасались другие люди, будет меньше. Товары, имеющие фабричную упаковку могут быть опасны, если с ними контактировал зараженный человек. Дома необходимо все упаковки обработать влажной тканью. Другие продукты, не предусматривающие дальнейшую термическую обработку, лучше не покупать. «Оплачивать покупки бумажными купюрами безопасно, однако получая сдачу можно заразиться вирусом. Используя карты можно этого избежать», — сообщил эксперт.
Врач-гигиенист Андрей Мосов отмечает, ходить по магазинам лучше всего при минимальном скоплении посетителей, рано утром или поздно вечером. Прежде всего, нужно обратить внимание на одежду, не удерживающую пыль, а после возвращений домой ее необходимо обработать влажной салфеткой. Волосы нужно прикрывать головным убором или платком. Маска не очень хорошо помогает предотвратить заражение, если находиться на расстоянии до 2 метров от других людей, то это будет более эффективно. «Лучше не приближаться к гражданам, которые имеют нездоровый вид, кашляют либо чихают», — сообщил Мосов.
Он также сообщил, стоит отдавать предпочтение тележкам, а не корзинкам, поскольку таким образом контакт с предметами, к которым прикасались другие люди, будет меньше. Товары, имеющие фабричную упаковку могут быть опасны, если с ними контактировал зараженный человек. Дома необходимо все упаковки обработать влажной тканью. Другие продукты, не предусматривающие дальнейшую термическую обработку, лучше не покупать. «Оплачивать покупки бумажными купюрами безопасно, однако получая сдачу можно заразиться вирусом. Используя карты можно этого избежать», — сообщил эксперт.
Общество
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 09:38