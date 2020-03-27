АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
День весеннего равноденствия: Главные запреты и поверья на 20…
EUR 85.96 USD 78.72
Курс валют на 27.03.2020

Сотрудники «Росконтроля» рассказали о правилах похода по магазинам во время эпидемии COVID-19

Экспертный совет Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» рассказал, как необходимо совершать покупки в магазинах в условия пандемии COVID-19. Об этом сообщает «Лента.ру».

Врач-гигиенист Андрей Мосов отмечает, ходить по магазинам лучше всего при минимальном скоплении посетителей, рано утром или поздно вечером. Прежде всего, нужно обратить внимание на одежду, не удерживающую пыль, а после возвращений домой ее необходимо обработать влажной салфеткой. Волосы нужно прикрывать головным убором или платком. Маска не очень хорошо помогает предотвратить заражение, если находиться на расстоянии до 2 метров от других людей, то это будет более эффективно. «Лучше не приближаться к гражданам, которые имеют нездоровый вид, кашляют либо чихают», — сообщил Мосов.

Он также сообщил, стоит отдавать предпочтение тележкам, а не корзинкам, поскольку таким образом контакт с предметами, к которым прикасались другие люди, будет меньше. Товары, имеющие фабричную упаковку могут быть опасны, если с ними контактировал зараженный человек. Дома необходимо все упаковки обработать влажной тканью. Другие продукты, не предусматривающие дальнейшую термическую обработку, лучше не покупать. «Оплачивать покупки бумажными купюрами безопасно, однако получая сдачу можно заразиться вирусом. Используя карты можно этого избежать», — сообщил эксперт.

+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 09:38

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ксения Георгиади: «Супруг Павел Павлов сам подал на…
Эксперты рассказали, как заряжать смартфон, чтобы не «убить»…
Кристина Шейк боится мести со стороны звезды «Дом-2» Ромы…
Принц Гарри и Меган Маркл начали ссориться из-за финансовых…
Андрей Разин считает, что Лев Лещенко подверг опасности заражения всех гостей на дне рождения Аллы…
Эксперты рассказали о быстрых способах освободить место на…
Меган Маркл подверглась насмешкам из-за советов о мерах предосторожности на…
Доктор Мясников рассказал, какие лекарства должны быть в аптечке во время…
Космические аппараты «Sentinel-2» и «Метеор-М» зафиксировали сильное загрязнение снежного покрова на территории Новосибирской…
Влюбленность, первый шаг и свадьба: Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова рассказала об отношениях с Давидом…
В Магнитогорске после взрыва в жилом доме ввели режим…
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко подтвердил, что у Льва Лещенко…
Биолог Анна Баранова рассказала о «биологическом чуде», которое поможет остановить…
Сотрудники «Росконтроля» рассказали о правилах похода по магазинам во время эпидемии…
Нутрициологи рассказали о полезных свойствах маринованного…
«Я с ним не связывалась»: Наташа Королева рассказала о состоянии Игоря…
Ученые: Вирусный геном может разделиться между клетками и провоцировать…
«Не олигарх, не молодой»: Знакомая Розы Сябитовой рассказала о женихе…
Россиянам разъяснили условия объявленной президентом нерабочей…
Звезда "Дом-2" Ольга Гажиенко попрощалась с прежним домом серией трогательных…
Диетологи : Чай с куркумой препятствует поражению…
Гарри Галкину удалось вывести «формулу…
Российские туристы порекомендовали соотечественникам "надевать трусы" во время работы в домашних…
Светлана Светличная: «Внучка подбросила в мою квартиру…
Житель Горно-Алтайска угнал машину со спящим внутри…
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал об улучшении самочувствия Льва…
Писатель Борис Акунин заявил, что заразился…
«Все мы болеем»: Помощница Игоря Николаева Юлия рассказала о состоянии…
Просмотреть все новости