Сотрудники «Росконтроля» рассказали о правилах похода по магазинам во время эпидемии COVID-19





Врач-гигиенист Андрей Мосов отмечает, ходить по магазинам лучше всего при минимальном скоплении посетителей, рано утром или поздно вечером. Прежде всего, нужно обратить внимание на одежду, не удерживающую пыль, а после возвращений домой ее необходимо обработать влажной салфеткой. Волосы нужно прикрывать головным убором или платком. Маска не очень хорошо помогает предотвратить заражение, если находиться на расстоянии до 2 метров от других людей, то это будет более эффективно.— сообщил Мосов.Он также сообщил, стоит отдавать предпочтение тележкам, а не корзинкам, поскольку таким образом контакт с предметами, к которым прикасались другие люди, будет меньше. Товары, имеющие фабричную упаковку могут быть опасны, если с ними контактировал зараженный человек. Дома необходимо все упаковки обработать влажной тканью. Другие продукты, не предусматривающие дальнейшую термическую обработку, лучше не покупать.— сообщил эксперт.