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Биолог Анна Баранова рассказала о «биологическом чуде», которое поможет остановить коронавирус

На скорое завершение пандемии COVID-19 можно рассчитывать лишь в том случае, если произойдет настоящее «биологическое чудо» вроде продолжительной теплой погоды или неожиданного ослабления самого коронавируса при переходе от одного носителя к другому. С таким заявлением выступила биолог и профессор американской Школы системной биологии Анна Баранова.
Биолог Анна Баранова рассказала о «биологическом чуде», которое поможет остановить коронавирус

«Быстрое завершение эпидемии станет возможным лишь в случае какого-то чуда. Под этим словом я подразумеваю биологическое чудо. К примеру, вирус может неожиданно ослабнуть, или же установится теплая и солнечная погода, которая продержится в течение пары недель. Так случается, ведь начало апреля бывает жарким. Если дни станут теплыми, то в дневное время ускорится процесс стерилизации окружающей среды от самого вируса. Как известно, вирус на солнце в прямом смысле высыхает», - приводит слова эксперта российское агентство «РИА Новости».

Специалист также уточнила, что в тех же Соединенных Штатах, где в последние дни наблюдается особенно сильная вспышка, действительно есть шанс на потепление. К примеру, в штате Луизиана, где сейчас также довольно мощная эпидемия, первые дни апреля могут принести 30 градусов тепла. «Впрочем, под чудом я имею в виду даже не теплую погоду, а скорее мутацию вируса, при которой он станет мягче и количество случаев с тяжелым течением болезни сократится», - подытожила биолог.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 09:44

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