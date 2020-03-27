Биолог Анна Баранова рассказала о «биологическом чуде», которое поможет остановить коронавирус





, - приводит слова эксперта российское агентство «РИА Новости».Специалист также уточнила, что в тех же Соединенных Штатах, где в последние дни наблюдается особенно сильная вспышка, действительно есть шанс на потепление. К примеру, в штате Луизиана, где сейчас также довольно мощная эпидемия, первые дни апреля могут принести 30 градусов тепла., - подытожила биолог.