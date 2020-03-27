Нутрициологи рассказали о полезных свойствах маринованного имбиря





В рамках научной работы ученые проводили ряд экспериментов с участием мужчин и женщин, регулярно употребляющих маринованный имбирь. Как известно, продукт не теряет своей пользы для здоровья человека после обработки уксусом, солью или сахаром, потому популярная азиатская пряность часто используется вместо более вредных добавок, например, соевого соуса. Благодаря исследованию в 2004 году, эксперты обнаружили более 50-ти различных антиоксидантов, в том числе и гингерол, которые замедляют процессы старения и улучшают защитные функции иммунной системы.Спустя 5 лет ученые заметили и другие физические изменения у людей, регулярно употребляющих маринованный имбирь по 15 грамм в день. У всех добровольцев снизился вес, количество подкожного и висцерального жира, а также уменьшились объемы талии и бедер. В то же время, по словам нутрициологов, высушенный или свежий корень растения может давать менее заметный эффект, из-за более низкого содержания концентрата активного биологического вещества.Кроме того, эксперты рекомендуют мариновать продукт в домашних условиях и не покупать имбирь с консервантами и другими синтетическими добавками. Для самостоятельной готовки необходимо нарезать свежий корень тонкими ломтиками, после чего, поместить их в закипевший раствор рисового уксуса (200 мл) с 0,5 чайной ложки сахара и законсервировать.