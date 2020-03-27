«Я с ним не связывалась»: Наташа Королева рассказала о состоянии Игоря Николаева
Известная певица Наташа Королева прокомментировала сообщения о том, что ее бывший супруг – певец и композитор Игорь Николаев, - госпитализирован в Коммунарку с очаговым воспалением легких. Отмечается, что артист почувствовал себя плохо, поэтому решил вызвать медиков.
По некоторым данным, у Николаева уже взяли анализы на коронавирусную инфекцию, однако результаты пока не известны. По словам бывшей жены композитора, она ничего не знает о его состоянии. «Скажу честно, я вообще не в курсе всего этого. Я с ним не связывалась, а потому ни о чем не знаю. Сейчас довольно большое количество ложных сообщений. Сначала перепроверьте информацию, а то слухи разные ходят», - приводит слова артистки портал «Телепрограмма». Исполнитель Юрий Антонов рассказал прессе, что в последний раз общался с Игорем Николаевым чуть более недели назад на съемках одного из шоу «Первого канала». По словам Антонова, его товарищ в тот день находился в хорошем здравии и ни на что не жаловался.
Примечательно, что в той же Коммунарке, как сообщают СМИ, находится после госпитализации с двусторонней пневмонией и певец Лев Лещенко. Впрочем, не так давно глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что его состояние улучшилось.
По некоторым данным, у Николаева уже взяли анализы на коронавирусную инфекцию, однако результаты пока не известны. По словам бывшей жены композитора, она ничего не знает о его состоянии. «Скажу честно, я вообще не в курсе всего этого. Я с ним не связывалась, а потому ни о чем не знаю. Сейчас довольно большое количество ложных сообщений. Сначала перепроверьте информацию, а то слухи разные ходят», - приводит слова артистки портал «Телепрограмма». Исполнитель Юрий Антонов рассказал прессе, что в последний раз общался с Игорем Николаевым чуть более недели назад на съемках одного из шоу «Первого канала». По словам Антонова, его товарищ в тот день находился в хорошем здравии и ни на что не жаловался.
Примечательно, что в той же Коммунарке, как сообщают СМИ, находится после госпитализации с двусторонней пневмонией и певец Лев Лещенко. Впрочем, не так давно глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что его состояние улучшилось.
ШоуБиз
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 09:29