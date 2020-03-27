«Я с ним не связывалась»: Наташа Королева рассказала о состоянии Игоря Николаева





По некоторым данным, у Николаева уже взяли анализы на коронавирусную инфекцию, однако результаты пока не известны. По словам бывшей жены композитора, она ничего не знает о его состоянии., - приводит слова артистки портал «Телепрограмма». Исполнитель Юрий Антонов рассказал прессе, что в последний раз общался с Игорем Николаевым чуть более недели назад на съемках одного из шоу «Первого канала». По словам Антонова, его товарищ в тот день находился в хорошем здравии и ни на что не жаловался.Примечательно, что в той же Коммунарке, как сообщают СМИ, находится после госпитализации с двусторонней пневмонией и певец Лев Лещенко. Впрочем, не так давно глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что его состояние улучшилось.