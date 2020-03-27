Ученые: Вирусный геном может разделиться между клетками и провоцировать инфекцию





В научном мире общепринятым был факт, что вирусный геном изначально реплицируется в клетке, а потом происходит аналогичный процесс в другой клетке. Новое исследование показало, что в разных клетках могут существовать различные участки генома вируса. Поэтому для того, чтобы вызвать инфекцию, сегментам не обязательно вместе перемещаться между ними.В процессе проведения научного исследования ученые решили выяснить, способен ли вирус заразить своего обладателя, если сегменты будут пребывать в разных клетках. В эксперименте принял участие вирус растительного типа, поражающий обыкновенные бобы Vicia faba. Оказалось, что чаще отдельные сегменты можно было встретить. При этом вирус способен самостоятельно функционировать.Ученые предположили, что у вирусов может быть «многоклеточный» способ жизни. Это открытие открывает новую эру в вирусологии, поэтому исследователям предстоит проведение множества других экспериментов.