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Ученые: Вирусный геном может разделиться между клетками и провоцировать инфекцию

В научном издании eLife появилась статья, которая перевернула представление современных ученых о вирусных заболеваниях. Согласно данным исследования, геном может разделиться между клетками и вновь провоцировать возникновение инфекции.

Ученые: Вирусный геном может разделиться между клетками и провоцировать инфекцию


В научном мире общепринятым был факт, что вирусный геном изначально реплицируется в клетке, а потом происходит аналогичный процесс в другой клетке. Новое исследование показало, что в разных клетках могут существовать различные участки генома вируса. Поэтому для того, чтобы вызвать инфекцию, сегментам не обязательно вместе перемещаться между ними.

В процессе проведения научного исследования ученые решили выяснить, способен ли вирус заразить своего обладателя, если сегменты будут пребывать в разных клетках. В эксперименте принял участие вирус растительного типа, поражающий обыкновенные бобы Vicia faba. Оказалось, что чаще отдельные сегменты можно было встретить. При этом вирус способен самостоятельно функционировать.

Ученые предположили, что у вирусов может быть «многоклеточный» способ жизни. Это открытие открывает новую эру в вирусологии, поэтому исследователям предстоит проведение множества других экспериментов.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 09:21

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